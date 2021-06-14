Melody殷悅╱最狼狽的時候，遇見我的前男友

文／Melody殷悅

那些「前任」教會我們的事

妳有沒有想過，如果有一天，妳和另一半走在街上，突然巧遇了前任，會是什麼情景呢？

女人心裡都有許多小劇場，而「與前任相遇」這一齣，我覺得每個女人心裡都曾經無數次幻想過，而且在我們的幻想畫面裡，我們出場時一定是美美地、優雅地，非常有氣質而且態度大方地跟對方say hi，寒暄後揮揮手不帶走一片雲彩地離去，留下一個優雅又難忘的背影讓對方仰望。

不過，幻想是美麗的，現實總是殘酷的。我就曾經和吳先生在吃飯時，遇到了他的前任，那時候的我，非但一點都不美，恐怕還是人生中數一數二邋遢的狀態。因為那時候我正在懷孕的後期，肚子超級無敵大，走路像企鵝一樣笨重，更慘的是，當時我連腳都腫到不行，只能穿著很醜的拖鞋。於是，胖得像企鵝一樣的我，看著吳先生的前任優雅的身影，心裡一把火就這麼莫名地燒起來了！

「你說！她為什麼要刻意叫住你，跟你打招呼？是不是看我懷孕胖成這樣，故意要來看我很醜，讓我看到她很美？」

沒錯，本來就很drama 的我再加上孕期的情緒波動，在那個當下立刻就抓狂了，不講道理地胡鬧了起來。吳先生也知道孕婦本來就很容易發脾氣，還體貼地安慰我像顆M&M’s，雖然肚子大大但四肢細細，看起來很可愛，一點也不醜。

當然，那時候的我其實也不是真的生氣，更多的是撒嬌，畢竟懷著孩子身體不舒服，更容易鬧情緒。

而風水輪流轉，遇到吳先生的前任時，我如此邋遢，那遇到我的前任時呢？幾個月之後，我和吳先生在餐廳吃飯時，遇到了我的陳年往事，那是年輕時純純的愛，畢業後又非常少聯絡，突然碰到，對方當然非常熱情地過來打招呼。

這麼多年過去，對方看起來更成熟、更帥氣、身材練得更好了，而我呢？那時我剛生完孩子，正是一天要餵好多次奶的時期，因為容易溢乳，穿得非常隨便、又因為餵奶肚子很餓正在埋頭猛吃，當對方叫我名字時，我抬起頭來，嘴裡還塞著一大塊胡蘿蔔，說有多醜就有多醜！

等對方離開後，吳先生酸酸地問我：「那是妳前男友吧？剛剛為什麼不幫我介紹？」我想到自己居然在這麼狼狽的狀態下遇到前任，當然又drama 了。

於是我對吳先生抱怨，餐廳這麼多人要怎麼介紹？而且我剛餵完奶很餓、孩子又在旁邊，不快點吃完回家，孩子等等說不定又會哭鬧⋯⋯念了一大堆，總之，不小心在路上遇到前任時，夫妻之間小小的拌嘴是免不了的。

每個人都有過去，尤其現在的人越來越晚婚，誰在婚前沒有幾個前任？而我們對另一半的前任，一開始肯定會覺得好奇、甚至會有一點嫉妒、最後再到視若平常、覺得那就是一段過去，沒什麼大不了，這樣的心態變化，關鍵是什麼呢？我想，就是成熟了吧。

有句話說，女人永遠在尋找Mr. Right，而男人永遠在尋找right timing，這句話真是一點也沒錯。

大部分的女人從很小的時候就會開始幻想，自己將來長大了，要找一個什麼樣的男人，談一場什麼樣的戀愛，但是這就有點像是買鞋子，好看的鞋子，很可能會咬腳，在一次次的受傷或失望後，我們才慢慢摸索出自己到底適合什麼樣的人。而男人在每個階段要的都不同，年輕時，他們可能想要長得很漂亮、帶出門很有面子的女朋友，再後來，可能想要不會管他、可以讓他自由自在的對象，直到他們有天想定下來了，又開始尋找適合當太太的另一半。

我們和前任之間，沒有走到最後，並不表示那一段感情是沒有價值的，每個人都是從幼稚慢慢變成熟的，尤其男人和女人天生就有很多地方不一樣，無論是想法還是表達方法，都大相逕庭。所以很多人在多年之後回想起自己和初戀的那些爭吵，都有一種覺得好笑又覺得溫馨的感受。即使當年的傷心和憤怒都是真的，可是回想起來，就像是自己小時候為了一個壞掉的洋娃娃傷心哭泣一樣，年輕時覺得過不去、甚至導致分手的結，放到現在來看，可能根本就不算什麼。

這樣的成熟和豁達，是透過一次又一次的訓練得來的。

每一個前任，都是我們的訓練師，我們從中學習到男女的相處之道、從中一次又一次地了解自己到底要什麼，甚至可以說，如果當年妳沒有遇到那個人、沒有跟那個人談戀愛，現在的妳就不是這個樣子了，就像電影《北非諜影》（Casablanca）說的：「你現在的氣質裡，藏著你曾讀過的書、走過的路，和愛過的人」，我們甚至可以說，是前任成就了現在的我們。

如今我已經結婚十多年了，也從少女變成，今天的自己，回首看到以往的戀情，像是一幕幕的年少輕狂的故事。生命就是過去造就現在的我們，隨著人生淬煉，有一天，我們都會覺得對方就是一個「曾經」。

如果當時沒有他們，現在，我們會是什麼樣子？

也許我們受傷過、也許我們不愉快過但是，能夠在茫茫人海中相遇，並且互相愛過，不也是一種緣分嗎？這種豁達，需要時間去沉澱，但無論回憶是好是壞、是傷心還是甜蜜，我們都從中得到了許多，那些前任豐富了我們的人生。

本文出自《現在的妳，在哪裡？》重版文化出版

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