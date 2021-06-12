大S為疫苗放狠話！婚變後IG首發文「蔡屠殺我們」：我們的命也是命

藝人大S（徐熙媛）日前與老公汪小菲鬧婚變，事隔7日後，她今（12日）凌晨突然在IG發文，寫下：「我只想說，我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」對此，她的經紀人作出回應。

大S和汪小菲結婚10年，日前因汪小菲在微博po出一段激動的言論，引起她不滿，單方面揚言要離婚，掀起網友熱議，之後她對鬧離婚一事就此噤聲。鮮少使用IG的大S，12日凌晨卻突然在IG寫下：「我的微博被封鎖了，IG也被停更了！我只想說：我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」事後，她將第一篇貼文刪除，改寫下：「這算是集體屠殺吧！」並解釋道：「那個…微博跟IG都沒有問題…本人手殘不會用，但狠話是保留的！」此番舉動，再度引發網友熱議。

《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人，她表示，關於熙媛在IG限動上的文字想表達的是：「現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？！我們不是白老鼠！我們的命也是命！」此外，經紀人也說：「關於婚姻的部分不再做任何回應，家裡的小事不需要浪費公共資源，現在疫情當下最重要的是如何能讓人人都有疫苗打！」

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