大S跪地求疫苗！偕徐媽寫書法喊話　網友酸：去美國打啊

藝人大S（徐熙媛）日前與老公汪小菲鬧婚變，引起高度關注。她12日在IG限時動態寫下：「我只想說，我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」疑對疫情不滿，該文雖然刪除，卻再度引起熱議，日前微博又瘋傳一張大S趴在地上寫下「我要疫苗」的書法照片，對此，經紀人作出回應。

《台灣傻事》微博時常發布與台灣相關的貼文，12日午間上傳一張徐媽媽的貼文截圖，附文內容是「我最叛逆的女兒大S，今天告訴我她的心聲。」照片中可見大S與媽媽趴在地上，專心寫書法的樣子，馬上引起網路熱烈討論，有網友認為：「大S為普通民眾發聲，不是值得尊重的事情嗎？」，也有網友調侃道：「去美國施打啊！」而實際查看徐媽媽的臉書，已搜尋不到該則貼文，大S經紀人表示：「是徐媽之前的po文。」

新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，全台維持第三級警戒，更面臨疫苗荒。其實演藝圈內，大S並不是第一個表態想要疫苗的人，先前張小燕曾發文表示：「別再刁難，給我們疫苗。」當時底下留言引起不少網友及藝人，紛紛轉發該貼文支持，跪求疫苗，而《台灣傻事》微博在這個節骨眼，翻攝徐媽媽這篇貼文，無疑是在大S的「屠殺文」後，再度給她重重打擊。本土疫情嚴峻，疫苗劑量不足的情況下，獵巫、攻擊已不是最好的解決辦法，戴好口罩、減少外出，應當是保護自己及他人較好的做法。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載