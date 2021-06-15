大S低調捐救護車！徐媽曝女兒贈200萬善行　心疼姊妹花被外界比較

藝人大S（徐熙媛）日前因一句「我們被集體屠殺了！」貼文，引起網友熱議，加上近日賈永婕廣招好友小S等，一同募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院，再度惹來網友比較姊妹倆差異性。對此，妹妹小S跟兩人的母親（徐媽媽），都共同表示，大S一直以來低調行善，盼望外界別再比較。

徐媽媽心疼表示：「大家這個節骨眼都是要一起團結對抗疫情，但愛心不要比較，熙媛很早就在部署救護車的事，因為流程需要時間，我們也是默默做善事，不會去多講！」妹妹小S也在臉書留言：「其實我姊做很多善事，她是好人。」

從徐媽媽的對話紀錄可見，早在5月底時，就聯絡相關管道，要捐贈200萬的救護車給偏鄉地區，徐媽媽也說，救護車跟儀器不一樣的，車子需要經過改裝，因此還在進行中，大小S都是善良的孩子，「不希望姊妹被拿來比較，因為愛心是沒得比的，拿來比較就好像是要挑撥的感覺，我不喜歡這樣子。」

大S經紀人透露，大S長期低調做善事，私下看到經紀人臉書轉發防止虐待動物協會的貼文，都會向她表明用經紀人的名義去捐款。事發至今，大S本來想秉持「為善不欲人知」的信念，卻被網友、網紅拿她跟小S做比較，才會讓徐媽媽、小S、大S經紀人跳出來解釋。

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