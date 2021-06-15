劉冠廷為新戲脫了！床戰激吻應召女郎　羞露6塊肌幽默回「靠打針」

犯罪懸疑劇集《第三佈局 塵沙惑》13日首播，莊凱勛、張榕容與劉冠廷當晚現身線上直播，和粉絲大聊拍攝祕辛，劇中劉冠廷和黃薇渟的驚人床戲掀起熱議，對於網友討論爆表的6塊肌好身材，劉冠廷開玩笑說：「靠打針啦。」

飾演菜鳥警察的劉冠廷被封為「肉體擔當」，在戲裡火辣床戰飾演應召女郎的黃薇渟，其實他健身已有1年，拍戲時為了視覺效果，上場前又倒立為胸肌充血，未來可願為角色三點全露？他害羞說：「不好看啦。」

張榕容的刑警角色很Man，她說這是因為要呈現出內心與他人之間的防備，她也在鏡頭前一秒變身劇中刑警「徐梓薇」，霸氣怒飆劇中押解嫌犯時的台詞：「就喜歡跟你這種懂法律的玩，很會背是不是，跟我回警局裡背。」而飾演議員傳神無違和的莊凱勛則坦言，因為演出的是年輕一代的市議員，參考了吳怡農、呱吉等人的工作方式。

隨著《第三佈局 塵沙惑》第一、二集的劇情曝光，網友紛紛臆測「誰是大魔王？」、「誰會領便當？」，張榕容說：「第一、二集中，觀眾看到的每一步發展都是線索，大家可以跟我們一起來辦案，猜猜到底23年前、3年前與現在的分屍案之間有什麼關聯。」莊凱勛說：「市議員與警局的糾葛將更白熱化，我在議會正義凜然質詢『警察過勞』，但沒想到卻燒到自己，會有什麼發展就請觀眾繼續看下去。」

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