抗疫女超人賈永婕！花10分鐘啟動募捐「救命神器」　傳話人淚讚：行動力超猛

藝人賈永婕日前發起勸募活動，並公告已募得7千多萬元，購買所謂「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）援助前線，此行為備受各界肯定，就連總統蔡英文也特別發文感謝。對此，編劇謝小蜜昨天（14）日在臉書坦言，自己就是那位當初告知賈永婕，目前醫院前線非常需要HFNC的傳話人，兩人通話短短10分鐘，賈永婕就二話不說答應這場前線救援行動，讓她不禁感動直呼「謝謝的是永婕超猛的行動力和執行力！」



謝小蜜提到，這兩天占據全國新聞版面的就是「新國民女神」賈永婕小姐，人真美心更美，並稱「謝謝她當時接到我的訊息時，當下3秒內立刻回覆我：『太棒了！好，我來！』就這樣簡單的肯定回覆後，我還來不及回話，她已經立刻打電話給我，再次聽了我的說明，她就立刻透過我和我姊直接聯繫，整個『救援行動』決定開始也不過10來分鐘」，當時其實驚呆了。

幾個小時後，賈永婕以她堅強的實力和意志力行動力，把原廠台灣代理商所剩現貨約100台的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）給掃光了，還說「目前超過現貨100台，陸續增加中，我請廠商端午加班，請原廠立刻空運送貨過來！因為，死神沒有休假，醫院沒有休假，廠商就不能休假！」

謝小蜜難掩激動表示「是的，我本來不想說，知道的就知道，不知道的我也不想大聲嚷嚷，但現在因為一些狀況，思考許久，我決定承認我就是那位當初告知永婕，目前醫院前線非常需要HFNC的傳話人」，同時強調「請不用謝謝我，要謝謝的是永婕超猛的行動力和執行力，還有許多熱心熱情參與的民間企業和友人，這的確是我和當初告知我訊息的姊姊都始料未及的，一切都是機緣巧合和毫無算計的起心動念，並且接著立刻行動」。

事後，謝小蜜無意間滑到賈永婕的臉書，發現她已經連續好多天去不同家醫院送餐，很令人敬佩，讚嘆是「完全熱血行動派」，就連身為醫護人員的姊姊也知道賈永婕的善舉，她接著說「謝謝永婕，對一線醫護人員的大力支持。然後我就是立刻一個動作，打開臉書私訊，跟永婕轉達姊姊身為醫護人員的感謝」。姊姊也提到，現在前線醫院最需要的醫療資源其實是HFNC，簡稱「救命神器」，一台要價不菲，在這個疫情嚴峻的時刻，HFNC這台機器能夠減少20至25%的病人插管。

謝小蜜也提出，有些人說捐贈這麼多HFNC，呼吸治療師很不想要，人力很緊，增加工作負擔，她反倒認為「如果您的家人正好符合這台機器的適應症，不用因此插管，您還會覺得是工作負擔嗎？能夠不插管就不要插管，能夠減少插管，就是好事，就是功德一件！」她也呼籲大家「不要分公家和民間，資源共享，拋開成見，才能齊心抗疫」。（編輯：賴詠璿）

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