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林志玲31秒完食粽子！跨海與粉絲慶端午　1.5萬人圍觀「看仙女吃飯」

林志玲▲林志玲吃粽子解鄉愁，引來上萬人瀏覽討論。（圖／林志玲臉書）
文 : NOWnews今日新聞

林志玲雖然與丈夫AKIRA遠在東京，仍隔海為家鄉疫情拍影片宣導防疫、捐助醫療及民生物資。昨（14日）端午節，林志玲在臉書上傳一段大啖粽子的影片，吃相難得在鏡頭前公開，吸引1.5萬人按讚，觀看數達7.6萬。

影片中，林志玲綁麻花辮，穿家居服，迫不及待拆開粽葉、把粽子丟入碗中，接著拿起筷子大快朵頤，只見她一口接一口，邊吃臉上不時露出嬌羞表情，沒多久時間就完食一顆大粽子。

▲林志玲上演「吃播」，31秒嗑粽子影片引來萬人收看。（圖／林志玲臉書）

林志玲寫下：「端午安康！大家吃粽子了嗎～今年端午就把自己綁在家裡，減少外出哦！」另外，IG上還PO出肉粽、香腸、滷白菜等家常菜，配文附註：「想念台灣口味。」

見到女神嗑粽子，網友紛紛留言：「好能吃，還能這麼瘦」、「吃粽子還是那麼美」、「吃肉粽的樣子太可愛了」、「原來仙女也會吃凡間食物」，還有人許願看AKIRA吃台灣粽，討論熱度不歇。（編輯：楊穎軒）

▲林志玲全文。（圖／林志玲IG）
▲林志玲全文。（圖／林志玲IG）
▲新北市目前累計確診人數為5714例，以板橋1198例為多，其次是中和914例、三重707例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市目前累計確診人數為5714例，以板橋1198例為多，其次是中和914例、三重707例。（圖／新北市政府提供）

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Tags : 吃相女神林志玲端午節粽子

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