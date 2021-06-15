從豪門逆媳到鐵人媽咪／賈永婕的超強行動力，是老公逼出來的

46歲的漂亮媽咪賈永婕，向來以「鐵人三項女神」形象風靡娛樂圈，在疫情期間竟能排除萬難，在短短3天內募得近億元台幣，為肺炎患者找到342台「救命神器」，超強行動力被封為「抗疫女神」！其中不乏名人小S、范瑋琪、鍾欣凌助力良多，最不能缺的神隊友絕對是老公王兆杰，除了豪邁捐出15台機器，更親自致電尋求商界人士幫忙，甚至連賈永婕的毅力與執行力，也可說是被老公訓練「逼出來」的。

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巨蟹座的賈永婕，從小就嚮往婚姻生活，跟心愛的人在一起組成家庭，就是她的人生終極目標。擁有美麗外表、高挑身材及留學背景，讓她踏進演藝圈就相當順遂，當上了記者、主播、主持人，卻在28歲事業正好時閃婚，嫁給了身家上百億的德杰建設執行董事王兆杰。

許多人認為女星入豪門，都是精心盤算，如願以償。賈永婕卻恰好相反，王兆杰是暗戀她的高中學長，畢業前主動要求合照，卻不敢進一步表白，雙方各自出國留學。直到賈永婕入行後在某場活動後台巧遇，他鼓起勇氣展開追求，就算明星行程滿檔，都會在公司樓下默默等她下班，一起吃消夜或聊天，讓剛經歷失戀之苦的她，治癒了內心傷痛。

雙方交往2個月時，意外的懷孕打亂了人生計畫，她內心猶豫不決，這個看起來人品、個性與脾氣都很好的男人，「真的是我的真命天子嗎？」

熱愛規畫、對結婚充滿期待的她，一度很掙扎、猶豫，「我覺得太快了，這一切不在計畫裡」，甚至有嚴重產前憂鬱症，王兆杰對她說，「就算不是在妳的計畫內，但我們可以共同努力，創造出意想不到的美好啊」，老公的堅定態度，讓她對於婚姻生活的憧憬再度被燃起來，決定賭一把，告訴自己不要怕！兩人飛到美國拉斯維加斯閃婚。

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賈永婕新婚後被封為「豪門媳婦」，一度不太適應，媒體為她冠上了新頭銜，卻忽略了她曾在螢光幕前的付出，「把我這個人的能力部分拿掉了」，她拒絕刻意迎合別人想要的形象，努力實現自我與經營自己，被小S封為「豪門逆媳」。

2004年她懷抱著對婚姻嚮往的夢想，決定砸千萬建立婚紗品牌「CH Wedding 」，當時30歲的她肚子裡懷著二胎，奔波在廠商與工廠之間，旁人都很驚訝，有經紀人說：「妳漂漂亮亮當個藝人就好，幹嘛那麼辛苦，而且藝人開店都賠錢」，甚至連算命都不看好店面位置，老公的朋友還說：「你們的企畫就是空中樓閣嘛，憑什麼要做最貴的婚紗？」

外貌看似好好先生的王兆杰，對她寵愛有加，卻不是溺愛的那種。他沒有勸她放棄婚紗事業，除了贊助投資之外，也是嚴厲的鞭策者，賈永婕說，當時最痛恨的就是老公一天到晚要我寫報告，「老公一直催：『SOP呢？公司的SOP在哪裡？』」

為抵擋排山倒海的壓力，讓她更有衝勁，把婚紗事業經營得有聲有色，營造了女強人的形象。但老公可沒這麼輕易放過她。

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2012年，賈永婕遭逢父親、設計師好友黃淑琦相繼過世的傷痛，開始用運動來療傷，最好的戰友就是王兆杰！從小連跑步幾百公尺都想放棄的人，像被植入晶片一樣，被老公慢慢洗腦，逐漸愛上跑步，她形容老公「很恐怖」，一旦運動開關打開了，便著手研究報名國際知名馬拉松賽事，還拉她一起魔鬼訓練，後來她每年生日禮物就是「報名馬拉松賽」及各式各款運動服，逐漸被培養成一個鐵人媽咪。

好友小S打趣說，「這背後肯定有陰謀！」王兆杰在結婚10年後，突然變成運動高手，還是一名「史上最成功的逼迫老婆專家」，賈永婕每次聊天開場白都是「你知不知道王兆杰有多變態？」痛訴參加派對喝酒時，竟被老公拉去練核心肌群、跑全馬！後來小S才發現她根本樂於被磨練，「他們享受著這種關係，和這一切帶來的痛苦與爽快！」更沒想到賈永婕是一隻打不死的蟑螂，無論參加多可怕的比賽，她竟然都能順利完成。

從6公里路跑都難以跑完的菜鳥，賈永婕開始挑戰冬山河接力，到近年陸續完成紐約、東京馬拉松，從51.5公里的瘋狂，到超級鐵人226公里的終極夢想，一路上都有老公的陪伴，在她氣喘吁吁，哭著說海水太冷、游不動時，都是老公一邊游、一邊拿著攝影機幫她記錄畫面，不停地鼓勵「換邊換氣、再撐一下就到了」。

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是王兆杰伸出援手，拉了沉浸於悲傷的賈永婕一把。結婚近20年，她說，以前老公嘴巴超甜，會讚美她最漂亮、把她像公主寵著，現在她從公主變成阿信，不但要經營婚紗王國、挑戰馬拉松賽事，還要照顧老公和3個小孩，但她是快樂的阿信，樂於一直不斷付出。

新婚時曾跟老公抱怨，「我嫁給你以後沒有名字」，成了豪門婚姻的配件；如今參加喜宴時她走路有風，邀請卡寫著是「賈永婕伉儷」，王兆杰也有肚量，用幽默心態面對，不會在意跟生氣。

前年紐約馬拉松比賽，她參賽前一天被老公拉去散步，結果出師不利扭傷腳，最後忍著腳傷奮戰，以6小時14分含淚完賽。最後300公尺，她忍痛前行，痛到每一步都想放棄，老公的肩膀成了最大倚靠，陪著她慢慢抵達終點。

她完賽後感性向老公致謝：「謝謝你，我人生的拐杖！」粉絲也感動說：「這就是人生路上的扶持！」

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這場超出計畫的婚姻，充滿了冒險精神和滿滿能量，他們在登頂世界高峰時擁吻過、泡在海水裡迷失路線牽手過，一起運動、潛水，參加鐵人三項，老公還嫌她跑得太慢了，再繼續帶她征服高空彈跳、跳傘，每次跳出去的剎那，她在內心怒吼：「這不是我想像中的婚姻生活，這不是我想像的老公！」

但閃婚這個賭注，賈永婕無疑是大贏家，那個多年收藏著合照，在她失戀時說「沒關係，我會在樓下等妳下班」的高中學長，不管老婆做什麼都選擇支持，且嚴格督促，每次都帶領她挑戰人生極限，最終，也都會在終點等她。

擁有共同興趣，讓這對夫妻成了最好的朋友，賈永婕的婚姻冒險之旅，還有許多未來可期的驚喜。