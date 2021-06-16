侯昌明捐70萬物資彌補！親送2台救命神器　向醫護致謝「抱歉占用疫苗」

侯昌明、曾雅蘭因施打好心肝診所的疫苗，受到社會大眾批評，15日夫妻倆宣布捐贈物資，給聯合醫院忠孝院區，包括2台號稱「救命神器」的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）、2400個N95口罩、10箱補充飲料，算算價值超過70萬元。

侯昌明在臉書貼出暖挺醫護的照片，他和太太曾雅蘭親自開車，送了2台HFNC、5箱N95口罩、10箱補充飲料到聯合醫院，侯昌明、曾雅蘭收下醫護人員的感謝狀，寫下：「盡綿薄之力，一線的防疫人員辛苦了，一起加油。」

不少網友欣賞侯昌明夫妻的正能量，紛紛留言「那些酸人家的我覺得該放下了，他們有能力的捐機器彌補，而我們一般老百姓無法出錢能做什麼？就是乖乖在家，出外戴好口罩，大家各自依照自己能力盡心力，說實話，一直憤恨不平的過一天，你們開心嗎？生命無常」、「謝謝你們願意彌補過失，也是我們的學習楷模」、「這對夫妻都做到這樣了，而且是馬上回饋社會，這堆物資算算也近60萬了（是普通上班族2年的所得，也算不小的數目了！若叫我這種小民來捐，以我的能力也僅幾萬元以內），說什麼也要再繼續支持夫妻倆了，畢竟也不是犯了什麼天理難容的事情」。

有呼吸治療師留言：「謝謝您和雅蘭捐高流量氧氣鼻導管給台北市立聯合醫院忠孝院區。我是呼吸治療師。在這時候。有了你們的幫助，讓我們感到這社會充滿溫暖。有了你們愛心支援，我們會更加努力去照顧病人。把你們的愛傳遞給病人。讓我們一起打贏這場病毒戰役。」侯昌明也再度表達歉意：「謝謝你，你們才是最辛苦的，也誠心抱歉之前占用到你們的疫苗，這是我們應該做的，辛苦你們了，一起加油。」

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