月花10萬諮商心理！何妤玟見前夫時深呼吸10次　「先示弱的不是輸家」

▲何妤玟常上節目聊婚姻問題，讓很多粉絲都私訊向她求助。（圖／何妤玟臉書）

夫妻相處久了，有了小孩，卻只剩家人關係，沒有熱情，也沒有第三者介入，該繼續維持婚姻，還是勇於和另一半說再見？

多數人選擇前者，寧願保持家庭完整，不願打破平衡，何妤玟卻勇於告別8年婚姻，去年和前夫邵天成和平分手。離婚一年半，她跟前夫保持良好互動，沒有撕破臉，甚至找到生命中的「李大仁」，與前男友、嘻哈團體「麻吉」的大隸（洪健鈞）重新開始約會，同時與舊愛新歡維持友好關係，讓她成為觀眾心中的離婚新典範，許多粉絲傳FB私訊請教她如何調適心理，她索性成立YouTube頻道，講述失婚後一路走來的心聲。

原本個性開朗的她，2017年經歷父親過世、母親生病，變得脆弱與悲觀，在感情亟需陪伴時，老公卻無法給予她所需要的關懷，讓她天天以淚洗面，在車內聽到情歌就哭，甚至躲在銀行ATM偷哭。

她拉老公一起求助心理諮商師，雙方歧異卻更明顯，她想要一個真正的情人，要有約會被愛的兩人世界，對方要的是一個賢妻良母，出門一定全家出遊，更坦承對她沒有男女之情，只剩家人感情，「不想她成為第3個女兒」，協商了一年多未果，最後選擇結束婚姻。

在 Instagram 查看這則貼文 何妤玟（@winnie0104）分享的貼文

兩人手牽手去離婚，心平氣和吃了一頓飯，轉換成朋友新身分後，關係比婚前更好，還會一起陪2個女兒去兒童樂園玩，去年父親節時她也感謝前夫，「這半年我們都過得很辛苦，感謝你對我的照顧與對孩子們的付出，你永遠是她們最愛的男人，也是我最重要的家人。」

何妤玟說現在情緒平復多了，對於感情有問題的粉絲，她提出了4點建議。

年輕時多存一點錢

何妤玟透露，對心理學有興趣，婚姻觸礁後花很多錢心理諮商，治療自己，照顧孩子的同時要先照顧自己的情緒，最高紀錄一個月10萬元，每隔兩天就去找諮商師聊天。與其找身旁朋友一起抱怨老公、抱怨婚姻不幸福，只會傳遞負能量，讓朋友變少，不如找心理諮商師傾訴，讓專業人士給自己正能量的建議。

挪出時間靜下心

在步調快速的社會，每個人忙碌於工作，滑手機、聽音樂、看電視，都會攪亂心思，對3C用品依賴太深，無法靜下心來。何妤玟建議，每天挪出1、2個小時給自己，像白紙一樣完全靜下來，降低資訊焦慮，思考「這段關係裡，妳跟這個對象真的合適嗎？」、「妳們的關係出了什麼問題？」靜下心來思考，才不會因為看到別人的婚姻幸福與否，而產生心情浮動。

挖出內心真實想法

逃離一段關係，最好的方式不是立刻投入另一段新感情，而是整理出內心真正想法，找到變好的能量，才不會在一段很痛苦的關係自虐，重複過去犯下的錯。

在 Instagram 查看這則貼文 何妤玟（@winnie0104）分享的貼文

跟前任維持理性且和平關係

何妤玟說，「離婚以後，要拿出最大的成熟跟理性面，去看待這個事」，如果一直帶著情緒，沒有辦法處理事情，用怨恨解決不了事情，用愛可以融化一切，所以她願意放下身段，當那個伸出手建立友誼橋樑的人，「誰先示弱不是輸家，柔弱勝剛強」。

婚姻專家指出，父母關係好，對小孩有幫助。她認為，多一個幫手在共同扶養上，有很大助益，「妳要很在意這個人，因為他是孩子的爸爸，跟他關係好，受益的都是小孩」。

分手後保持友好的關係，並不是件容易的事，何妤玟坦承，「通常我見他之前，都會深呼吸10口氣，吸氣時嘴巴要打開，一定要發出聲音，產生共振讓自己放鬆」。

離婚後為了保護小孩，何妤玟初期和前夫處在同個屋簷下，現在分開住，但雙方家裡很近，開門外出都會遇見對方，連排隊買小吃都可能在同一家店，「我有時候會把他當作一個陌生的男子，不帶感情地看他，會覺得他人模人樣還滿帥的」，就會忘記跟他吵架，或是當初談離婚的痛苦。