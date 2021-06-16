沉默5天道歉了！婆婆是好心肝志工會長　中天主播招認打了「特權疫苗」

「好心肝診所」爆發違規施打疫苗事件，名單中赫見演藝圈明星、媒體人等，中天主播陳諺瑩今（16日）一早在臉書發文道歉，坦承也先打了疫苗，「不論政府規定合理與否，誠摯地向關心我的朋友們表達內心歉意」。據悉，她的婆婆郭瑞惠是「好心肝志工會」會長，搶先接種原因不言自明。

陳諺瑩寫下：「沉寂了幾日，有些事要跟大家報告，有的，我先打了疫苗，對此，我感到很抱歉。」並說不論政府規定是否合理，誠摯地向關心她的朋友表達歉意，也提醒自己取之社會，用之社會，盡己所能，服務奉獻。

施打VIP疫苗風波紙包不住火，名單上的人11日陸續發聲承認接種，有永豐餘生技總經理何奕佳、PCHome董事長詹宏志、藝人侯昌明與曾雅蘭夫妻、郭子乾、翁家明，引起各方議論。（編輯：楊穎軒）

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