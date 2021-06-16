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沉默5天道歉了！婆婆是好心肝志工會長　中天主播招認打了「特權疫苗」

陳諺瑩▲陳諺瑩為接種好心肝疫苗致歉。（圖／陳諺瑩臉書）
文 : NOWnews今日新聞

「好心肝診所」爆發違規施打疫苗事件，名單中赫見演藝圈明星、媒體人等，中天主播陳諺瑩今（16日）一早在臉書發文道歉，坦承也先打了疫苗，「不論政府規定合理與否，誠摯地向關心我的朋友們表達內心歉意」。據悉，她的婆婆郭瑞惠是「好心肝志工會」會長，搶先接種原因不言自明。

▲陳諺瑩承認施打好心肝疫苗。（圖／陳諺瑩臉書）
▲陳諺瑩承認施打好心肝疫苗。（圖／陳諺瑩臉書）

陳諺瑩寫下：「沉寂了幾日，有些事要跟大家報告，有的，我先打了疫苗，對此，我感到很抱歉。」並說不論政府規定是否合理，誠摯地向關心她的朋友表達歉意，也提醒自己取之社會，用之社會，盡己所能，服務奉獻。

施打VIP疫苗風波紙包不住火，名單上的人11日陸續發聲承認接種，有永豐餘生技總經理何奕佳、PCHome董事長詹宏志、藝人侯昌明與曾雅蘭夫妻、郭子乾、翁家明，引起各方議論。（編輯：楊穎軒）

▲陳諺瑩全文。（圖／陳諺瑩臉書）
▲陳諺瑩全文。（圖／陳諺瑩臉書）
▲民眾對疫苗接種的資訊仍有疑問，可逕電各區公所的專線洽詢。（圖／新北市政府提供）
▲民眾對疫苗接種的資訊仍有疑問，可逕電各區公所的專線洽詢。（圖／新北市政府提供）

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Tags : 中天主播好心肝特權疫苗陳諺瑩

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