會「計算」的女人最好命！夏于喬脫離舒適圈：先賺到能為自己活的錢

如果讓你脫離舒適圈、放棄現有工作，重新跳入一個新領域，考量的第一個條件是什麼？是新工作的籌備企畫，還是打造未來願景？

No！第一步是，先得想辦法活下去！

DISCOVERY實境秀《富翁谷底求翻身》，找來白手起家的美國富豪葛倫史登斯，隱姓埋名到賓州小鎮上，挑戰用100元美金創業，極具商業頭腦的他運用當地資源與人才，在短短90天內，創造了一家價值75萬美金的燒烤店家。

然而第一步，他做的是什麼，是計算！

葛倫為達到維持生活、填飽肚子、有地方住的基本需求，先計算出90天最低需要3,300美元的生活費開銷，再投入瘋狂打工、撿拾廢棄物轉賣的生活，第一週就賺到生活費，然後迅速存到創業基金2萬美金。

「每花一分鐘在維生，就等於少一分鐘在經營事業」，最近《富翁》第二季播出，葛倫再度出馬拯救因疫情虧損、瀕臨倒閉的咖啡店，他感嘆說，「店家把太多時間放在眼前生意，忽略了長遠的經營管理，才會收入日漸下滑。」

就像多數上班族一樣，我們常被眼前工作追著跑，沒有積極規畫人生，埋首於不開心的工作，被佔據大半時間，終日抱怨不得所愛。

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夏于喬（喬喬），是懂得規畫人生的高手。2017年，她告別了主持9年的電視節目《型男大主廚》，出乎外界意料，因為有個長壽且穩定的工作節目，並非易事，她卻能果斷割捨，而更令人驚訝的是，這段主持階段的高光時刻，前3年竟讓她感到痛苦與難過。

夏于喬15歲參加《我猜我猜我猜猜猜》節目，甜美長相被票選夢幻國中生第一名，因而踏入演藝圈。2008年《型男大主廚》主持人陳喬恩赴中國拍戲，轉而由她接下重任，初期常被觀眾質疑、拿來比較，讓個性容易緊張，平常連聚會遇到不熟的人都會胃痙攣的她，一度非常難受。

喬喬坦言，最大困難是克服害羞個性，當來賓上節目時，如何真心誠意地笑著迎接對方，後來主持搭檔曾國城告訴她「一個好演員，不一定能成為好主持人，一個好主持人，一定是個好演員」，建議她到屏風表演班汲取演戲經驗，花了3年時間調整心態，才漸漸上手。

如何克服做不喜歡的工作？處女座的喬喬說，那時候需要一份穩定收入，目的性很強，從接手《型男》開始那天，就計畫有一天會離開，在屏風演了3、4年舞台劇，讓她學會把主持工作當作演戲，在綜藝節目裡努力扮演一個可愛、活潑，說話有時過於大膽，卻也能撒嬌的鄰家女孩。

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「算了妳會怕，怕了妳就會去做」，即使不是喜歡的工作，妳也願意去做。

她說，自己很愛算，根據研究女人平均年齡能活到84歲，即使還有50幾年壽命，也只有一萬多天，30歲時面臨朋友驟逝，給了她一個啟示，讓她下決心告別主持工作，全心投入當演員這份職業，離開《型男》並不是一時衝動，而是精細規畫，「我想了很久，現在有一個穩定的基礎，賺的錢有能力做想做的事，我不是離開舒適圈，而是要為自己而活！」

2017年請辭後，沒有經紀人掌管大小事，一整年沒有戲約找上門，她去上課學習演戲，但主持邀約迎面而來，大小活動都有，彷彿在誘惑她重回綜藝圈，喬喬一度內心很空虛、慌張，懷疑做的決定是否正確，那時，認識了導演老公林書宇，給她很大力量，他的出現開啟了喬喬的新人生階段。

林書宇說：「演員一直是很被動的，被其他人挑選，妳為何不試試寫劇本？」因為老公的鼓勵，夏于喬展現不服輸的個性，拒絕處於被動方，她花了幾個月寫短片劇本，戰戰兢兢拿給老公看，林書宇稱讚她寫得很好，也建議她去申請輔導金拍片。

從演員變成製片人，「換位思考」帶給她收獲良多，以往從藝人角度看，總容易埋怨「為何這部戲沒找我拍」、「其實我可以嘗試那類角色」，成為一個選角的製片人後，她才發現用不同位置思考演員，也會對別人有刻板印象，了解到別人怎麼看待自己，「這給我很大的成長，我會發現自己缺少了什麼，埋怨也變少」。

她開始主動出擊，放下明星身段從零開始，積極認識導演、製片人、經紀人，連美術、造型等幕後團隊也不放過，自己寫劇本，蒐集資料，有時未必能談到工作或得到一個角色，只求與別人面對面講話聊天，了解他人對自己的評價，讓別人重新認識真正的自己。

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看到好萊塢女星為求夢想角色，透過關係要到導演地址，寄了試片帶給對方參考的報導，給了喬喬一股動力，這樣的主動不給人壓迫性，「重點是要先認識，讓人家覺得妳想要這個工作，妳可以做好，未來能否出演，可能是緣分，但至少主動去認識。」有時當下沒有回應，卻可能多年以後，導演選角時就會想到她。

許多人做著不喜歡的工作，純粹為了生活，然而工作佔據我們大半人生，在時間與夢想都可能枯竭的前提下，「計算」這件事變得很重要，你願意花費多少時間為錢而活，或為夢想而活的取捨，非常關鍵。

會「計算」的女人最好命！夏于喬的計算，不是心機，而是一種理性評估，知道自己為目標願意付出什麼，對人生每一步都有企業級的SWOT分析，分析自身的優勢、劣勢、機會與威脅點，願意為每個選擇立下停利點、停損點，才能清醒了解每個當下該做什麼，未來能做什麼，並願意不計任何代價，先達到財富自由，才有為夢想而活的自由。

這幾年，身分從主持人變成專職演員，從少女變成人妻，夏于喬一直在打破規畫，走出新的歷程，她說，現在唯一想達成的計畫目標是「希望能夠一直保持著跟先生，從認識、結婚到現在，我們的關係經營下去不要變，還可以有很多火花」，愛宅在家的她認為，老公是要相處一輩子最久的人，「如果我不常出門，每天面對最多的人是他，不能好好經營的話，那還有什麼事能做好？我希望可以永遠對他保持好奇心，他對我也是。」