募捐竟被罵「分裂台灣」！賈永婕直播不爽：有事嗎　強調愛台灣沒有權謀

藝人賈永婕關心新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，不但每日贈送100個愛心便當給醫護人員，更在三天內募到價值9,234萬元的342台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），她極快的募捐速度，引起網友質疑政府「慢半拍」，她今（16日）再次開直播解釋募捐初心，透露募捐快速原因，直言：「其實我就是個瘋子加神隊友的幫忙。」

賈永婕在臉書開直播表示，當初自己的目標只有20台，認為捐贈HFNC可以做到一個拋磚引玉的動作，有了募捐想法後，第一個打給老公，沒想到老公還罵她：「妳是愚婦嗎？你要搞清楚這是什麼機器！」於是她立刻上網搜尋更多醫生的訊息，剛好自己有一個群組，群組裡有神隊友第一名的富邦集團蔡明忠董事長，大方說要認捐110台，之後，她打給好朋友小S、黑人、范范，他們都二話不說，願意認捐。

至於募捐速度如此神速？賈永婕坦言，自己就是一個瘋子，「我超瘋，我一定要用最快的速度。」除了身體力行，親力親為的去醫院了解外，還有神隊友的幫忙，所以效率才會高。

面對部分網友質疑「分裂台灣」、「政治陰謀」的言論，她直言：「哈囉，有事嗎？我從以前到現在都是順時中，愛台灣的人，我說的都是同島一命，我為何是被派來打民進黨的人？」更強調：「募捐沒有任何權謀，沒有政治因素，我真的開心能做這件事，我生長在台灣，怎麼會想撕裂台灣呢？」

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