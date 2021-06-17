【個人意見】本週精選2021/06/17

時間進入夏天，鮮豔多彩的服裝逐漸流行，為了轉換一下心情，看看多彩閃亮的造型也蠻好的。開始有各種各樣不戴口罩的造型出現，以及實體到現場的活動，令人感覺到季節轉換。

Leslie Grace演出一部新片，這件禮服非常漂亮，我喜歡這種充滿豐富質地的裝飾，色彩搭配也很美，至於如何拍出這種旋轉陀螺的效果，可能是要靠很強的腰力吧。

Hari Nef的黃色長洋裝剪裁簡潔，我喜歡搭上亮片手套的出其不意，更喜歡大家可以在家輕鬆的用洗碗手套跟一件床單複製這個造型，假裝自己是參加典禮的女明星。

Joan Smalls拿出超模本領，這件格紋洋裝考驗穿者體型，任何一個地方都不能溢出來，要恰到好處，我不太喜歡胸部下面多開一個口的這種剪裁，我每次看到這種衣服，都覺得衣服在對我吐舌頭。

Emily Ratajkowski的海星洋裝本來就還不錯，但最重要的是她選了一個泳池的熱帶海洋風背景，讓這件衣服顯得非常合理，因為背景這衣服少了一分逼人的性感，而多了一點度假的閒適（手上的酒杯也有幫助）。

Lily Aldridge參加珠寶品牌的高大上活動，打扮金光閃閃，我很喜歡她戴的那條項鍊，真的很出色，但妝容似乎淡了些，臉部顯得氣勢上弱了一點。

Gugu Mbatha-Raw的多層次荷葉邊禮服，色彩安排上很有巧思，她看起來很像一條美麗的人魚，但我不太喜歡有點弱的上半身跟刻意露出的胸罩肩帶，下半部很美但上半身還好，是屬於一種倒吃甘蔗漸入佳境的衣服。

Amira Casar的衣服剪裁十分奇妙成為圓形，她看起來像長了腳的披薩（或鬆餅，鬆餅吧，因為上面有格紋）。

Kendall Jenner和Hailey Bieber都穿胸罩式上衣和長褲，這個組合其實是一種驗證，人高瘦穿什麼都好看，即使你們打扮成黑馬和斑馬也一樣。

圖片來自Vogue