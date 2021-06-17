美貌身材成「嬌點」？不滿外界物化女性　許瑋甯：沒人在乎我努力

出道超過15年的許瑋甯，近年在大銀幕表現亮眼，電影《當男人戀愛時》斬獲逾4億元票房，兼具實力與號召力的成績，證明自己不只有讓人稱羨的外表。在虛擬與真實的愛情世界裡，她都忠於自我，也勇於面對情變，但身為公眾人物，對於演員這條路上的性別不公平待遇，她還有很多話要說！

許瑋甯在表演專業力求超越 100 分，勇於挑戰各種角色，輪廓深邃的精緻五官，即便脂粉未沾，也依然清麗脫俗，近日拍攝《Bella 儂儂》雜誌封面，佩戴CHANEL N°5 高級珠寶拍照，更顯奪目耀眼，卻也因為出色外型，讓多數人花很多時間談論她的美貌，容易忽略其對演藝事業做的努力與付出。

她說，每次參加新劇宣傳與訪問，女生被分配到的問題，永遠都是「怎麼保持身材」、「三餐吃了什麼」，但這些問題好像都不會出現在男演員身上，「女生怎麼穿才好看，如何保持才變得漂亮，或素顏不素顏，根本不重要，許多男演員在劇中也都素顏啊！我們如何努力反而沒人在乎，這觀念其實很根深蒂固，女性也要學會不能物化自己之外，整個產業也應當往前一大步。」

擁有人人羨慕的長相，曾讓許瑋甯在演員路上一度阻礙重重，「我一直很努力想撕下大家對我的定位，但時間一久，我開始覺得不如充實自己更重要。很多人往你身上貼的標籤，可能是因為他們對你還不夠瞭解，你只能做更多，嘗試更多不同的詮釋，去填補大眾對於妳的空白想像。」

角色侷限的瓶頸，曾是她演員路上的低潮，面對負面情緒，許瑋甯選擇用正能量應對，「人生一直得往前走真的很累，需要偶爾停下來短暫休息，只要知道自己沒有往後退就好。」

眼前翻著劇本的許瑋甯，安靜體會那個戲裡的「她」，直至觸動內心的橋段，她會將自己作為演員的靈魂帶入其中，「每一個角色都有其獨特個性，也會讓我看到人生的深度跟廣度，從戲劇可以學到很多事情」；在探索戲劇的旅程中，常會觸碰到她內心的底層，「關於家人的議題或自身遇到的挫折，或是如何勇敢再站起來的這種故事，都是非常觸動我的劇本。」

被問到是否有隨身必帶的幸運小物？許瑋甯堅毅地說：「世界上沒有什麼物件是無可取代的，在我身上最無可取代的幸運物就是溫暖跟愛，如果真要提到實質上的物件，或許是我外公、外婆家的座標，因為家對我來說永遠無可取代，它讓人有安全感，也堆積許多難忘的故事。」她身上的刺青寫著一串數字，就是外公、外婆家的經緯度，這充滿特殊意義的存在，讓她隨時隨地都感受到親人的溫暖支持。