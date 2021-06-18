佛心系老闆！古天樂、張柏芝投資店面歇業　放有薪假保員工飯碗

2019年12月底，大陸武漢爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，不久後造成全球性擴散，各地經濟受衝擊、百業蕭條，不僅一般做生意的民眾欲哭無淚，經營副業的明星也深受其害，以大陸、香港藝人來說，林更新的燒烤店、謝霆鋒的餅乾店、古天樂投資的餐廳都被迫關門，災情慘重。

謝霆鋒2015年創立曲奇餅乾品牌，並在中環開設旗艦店，明星光環加上好口碑，客人絡繹不絕，然而，疫情蔓延後，來店消費顧客銳減，去年2月開始，包括中環旗艦店，尖沙咀、九龍站、機場等分店先後撤離，試圖降低損失。而面對這樣的逆境，謝霆鋒沒有放棄，迅速調整品牌策略，全力主攻線上訂購，業績反而逆勢成長。

古天樂砸下千萬投資的「名廚」餐廳也受疫情波及，去年2月，為了顧客和員工健康，他和管理階層討論後，決定讓餐廳暫時歇業一段時間，不僅如此，還宣布讓40名員工放有薪假，沒有資遣任何一個人，「經濟形勢不好，能幫一個是一個，自己有能力辦得到，一定會保住自己員工的飯碗。」此外，他讓旗下影視、經紀公司6000名員工在家上班，被外界大讚是好老闆典範。

張柏芝2019年在中環投資開潮牌店「SeeCeciStreet」，去年初香港疫情嚴峻，她1月中旬就將店鋪關門，期間僅偶爾派員工去打掃，避免積灰塵。據悉，潮牌店店租加上員工薪水，每月虧損高達6位數港幣，不過張柏芝依舊照發薪水給員工，沒有要大家放無薪假，也獲得不少正面評價。

林更新2018年進軍餐飲市場，開設「爸爸烤肉」餐廳，未料，隔年遇上新冠疫情，烤肉店被迫暫時歇業，由於店面開在繁華地段，租金不菲，加上沒有盈利，巨大損失讓林更新大喊吃不消；林更新好友陳赫名下的「賢合庄」火鍋擁有多家分店，疫情時也停業好幾天；薛之謙的「上上謙」火鍋同樣受疫情衝擊，營收不如以往。

另外，歌手張敬軒的餅店去年也因疫情一度暫停營業；豔星林雅詩投資的27家服飾店，疫情嚴重時幾乎無人光顧，每天只有3位數營業額，每月慘賠百萬港幣。（編輯：楊穎軒）

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