邀小英跑馬拉松被「跳過」！賈永婕曝通話細節　自豪鐵人精神不怕惡評

女星賈永婕截至昨（17日）為止，共募得344台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），善款估算9288萬，號召力和效率驚人，網友讚譽她是「抗疫女神」、「國民珍珠」，總統蔡英文更親自致電表示感謝及歉意，賈永婕深夜也在臉書曝光2人更多通話細節。

賈永婕表示，昨天下午忙著整理要送到醫院的食物，一通未顯示來電的號碼一直打來，她掛掉好幾次，連老公打來也按掉，後來才知道是總統府辦公室來電，接通後，對方說蔡英文總統就在旁邊，想跟她說話，「我的媽呀！我還在開車，趕快找地方停下來洗耳恭聽！」

在和蔡英文通上電話後，賈永婕還確認對方身分，「天哪！請問你真的是小英總統嗎? 」蔡英文回：「沒錯！我是小英總統本人！」讓她直呼總統好親切，蔡英文接著感謝賈永婕團隊的義舉，並為少數批判的聲音道歉，「很抱歉讓妳受到委屈」，賈永婕回：「報告小英總統，其實我也沒在怕的，我是一個游過英吉利海峽的女人，我有瘋子般的意志力，我還是會硬幹的！」

賈永婕還向蔡英文聲明：「我沒有任何的黨政色彩，我家也不是做醫療器材的，這一次是一個機緣，完全是無私的行動，希望妳能了解！」後來打趣的說：「但是我確實受了委屈，我要請小英總統幫我跟全國人民正名，我不是熱心的大嬸，我是熱心的美少女！」蔡英文笑回：「妳的熱情我100%可以證明，妳是美少女這件事，我120%更可以證明。」

此外，賈永婕向蔡英文強調，這波行動不是她一個人的功勞，還有許多愛台灣的企業家也都慷慨解囊，蔡英文說：「我知道！這就是台灣人最善良最可愛的地方！」最後，她邀蔡英文一起跑馬拉松，「顯然總統沒有什麼興趣並沒有回答我，直接跳過！」

文末，賈永婕正能量喊話：「小英總統謝謝您的肯定，希望政府與民間全力合作，讓我們趕快一起結束這個討人厭的疫情吧！我們期許政府盡快取得足夠的疫苗，全民施打，終結疫情！但是在這之前套句媒體朋友的話，我們現在馬上可以施打的疫苗是善良、正直、熱情！」（編輯：楊穎軒）

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