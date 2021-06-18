好感動！林俊傑咖啡廳申請紓困　堅持不裁員不減薪、送餐挺醫護

台灣疫情持續升溫，第三級警戒延長至6月28日，政府也宣布餐飲業都只能外帶，首當其衝的就是藝人的餐飲副業。而在疫情爆發後，蕭敬騰（老蕭）經營的飲料品牌、日式料理餐廳；林俊傑（JJ）在東區的餐廳紛紛祭出對策。林俊傑也透過經紀人證實，經營的咖啡廳業績確實因疫情關係受到衝擊，已經向政府申請紓困。

由林俊傑經營，位在台北東區、內湖區的咖啡廳，在開幕時便引起關注，由於2家店面的地點都是在黃金地段，所以也受到疫情衝擊，而林俊傑的經紀人表示，由於內湖咖啡店原本就是以外帶為主，因此業績不受影響；東區咖啡廳受影響較大，業績掉了5成，「但疫情期間大家也辛苦，所以採不裁員、不減薪制度，激發員工以變通的方式維持營業狀態。」店內也調整營業時間，把員工分成A、B班，以盡量不接觸為主。

此外，經紀人還透露，在這個月初咖啡廳開始進行外送餐盒服務，反應都還不錯，上周還安排送了約上百個愛心便當給臺安醫院，以小小心意為醫護人員打氣。而電商部分，業績增加了5成，還特別增加咖啡品項，咖啡師們也會在社交媒體上傳自製影片，分享咖啡包的各種創意調製飲品，教大家在家裡自己用咖啡包做出不同口味的咖啡飲料。不過，也因為疫情關係嚴重影響業績，所以咖啡廳已經向政府申請紓困。

老蕭斜槓的副業包含手搖茶飲品牌，還有一位難求的日式料理店等，針對疫情，店內都做了許多調整。他先前砸下1500萬開設手搖茶店，現在於台北西門町、內湖、新北市淡水、桃園等地都有店舖。因為疫情關係，各店除了實行實名制外，也呼籲盡量都以外帶為主，現場的工作夥伴都會戴好口罩、勤洗手，拿到錢之後馬上以酒精消毒，並且引導客人按照防疫距離排隊。

其實老蕭經營手搖茶飲品牌背後故事藏有洋蔥，自出道以來，有許多朋友向他借錢、請他介紹工作，恰好在疫情開始時，有許多人拜託他求助紓困，所以他希望以自己的能力，打造一個容易經營的事業品牌，考慮過後決定開設茶飲店，一旦成功就能開放加盟，創造更多就業機會，暖心之舉讓台灣正在經歷疫情荼毒的「寒冬」時刻，創造不少溫暖。

至於老蕭經營的超神祕日式料理店，店內座位僅有10位，但人氣依舊高漲，還曾因為重複訂位，造成連老蕭的媽媽都訂不到位。而在疫情期間，為了防疫規範而暫時停止運營，店面至今已經停業2個月，雖然停業，但店面租金並沒有因此調降，因此包含租金、人事成本，粗略估計1個月損失300萬，2個月則虧損約600萬。

眼看疫情持續延燒，店內順勢推出了3種特色豪華外送便當，每天限量各10套，產品已經於日前開賣，每日一開賣，隨即被搶購一空，演藝圈好友周杰倫、林俊傑都是豪華便當的搶購者之一。但根據老蕭日料店豪華外送便當收入推估下來，仍彌補不了損失的空洞，面對狀況如此嚴峻，《NOWnews 今日新聞》詢問老蕭所屬的喜鵲娛樂，該店有沒有考慮申請紓困？喜鵲娛樂表示目前沒有考慮。

近來政府提出新紓困方案，針對有稅籍登記的商業服務業分2部分補貼，例如餐飲業等服務業。其一是今年5月至7月任一月營收減少5成以上，將一次性補貼本國全職員工1人4萬元；另一部分是，受中央政府命令停業且給付員工薪水未達基本工資的企業，「補貼企業」停業全職員工，1人1萬元、「補貼員工」一次性薪資補貼3萬元，另由就安基金加發生活補貼1萬元。但補貼條件是企業不能解散或自行歇業，離職員工數依企業規模大小有限制。

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