周杰倫曬女兒萌照！小周周畫「眼中的爸爸」　專注背影吸13萬人按讚

周杰倫與昆凌婚後育有一子一女，時常在社群媒體上分享一家4口的日常生活。而在昨（17）日周杰倫曬出女兒小周周（Hathaway）畫畫的模樣，吸引13萬人朝聖觀摩。

周杰倫在IG曬出女兒小周周認真作畫的背影，照片中的背景是在家裡，小周周一頭的長髮綁成了俏麗的馬尾，她面前擺著平板，而平板上的照片，正是爸爸周杰倫，小周周拿著筆，專注的畫畫。周杰倫則是在貼文上寫道：「Go Go Hathy。」從字句間，可以看見他對女兒的寵溺。

照片發布後，隨即吸引了13萬人按讚，網友紛紛留言：「小小藝術家」、「跟哥一樣很有藝術天分」、「我眼中的爸爸」、「未來的藝術天才苗子，得靠哥中之哥培養帶領。」

近來因為疫情升溫，大家都遵守居家防疫規範，盡量不外出，周杰倫夫婦也不例外，先前昆凌還曬出在家自製的珍珠丸，引來老公周杰倫「點菜」表示想喝珍奶。原本打算要做冰淇淋的昆凌，也為此改了菜單，帶著一雙兒女製作珍珠奶茶，讓粉絲大讚周杰倫很幸福。

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