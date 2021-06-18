官司纏訟至三審！青峰：被人家踩在腳下，就從腐敗土壤裡獲得養分

被視如親父的恩師告上法院，從舞台上的鼓勵支持，有一天，成了法庭上的攻防對決，多麼令人心碎，出道至今17年的蘇打綠主唱青峰，遺憾地說：「這兩年我真的感受到，我真心的第一次不相信人」。

由青峰、馨儀、小威、阿福、家凱、阿龔組成的「蘇打綠」，成立之初是個獨立樂團，原本打算在2003年貢寮海洋音樂祭表演後宣告解散，卻被製作人林暐哲慧眼識中出道，展開了一段奇幻之旅，主唱青峰憑藉特殊嗓音及優秀詞曲創作能力，帶領團員慢慢走出地下音樂圈，被大眾所接受喜愛，風光站上小巨蛋舞台，成為兩岸知名樂團。

在 Instagram 查看這則貼文 環球EMI華語音樂（@umgtaiwan）分享的貼文

林暐哲與青峰這段伯樂識得千里馬的佳話，一直被外界津津樂道，直至2018年攜手宣告終止合作，雙方也看似關係良好。未料2019年青峰單飛後，劇情突然急轉直下，林暐哲以握有詞曲著作權為由，不滿青峰未獲許可演唱創作曲，因而提告，纏訟至今2年，民事二審青峰勝訴，刑事一審也是無罪。

昔日師徒反目，重擊了青峰細膩敏感的心理，去年榮獲金曲獎男歌手時，他發表感言說，自己曾像是一個等待回收的垃圾，「謝謝我自己沒有被打倒，謝謝我自己死命地繼續唱歌，死命地繼續歌頌，然後你很努力了，謝謝」，讓歌迷聽了非常心疼。

每一次官司開庭，就像把結痂的傷口撕開，連媽媽都被牽連進來，平常喜歡幽默說笑的人，突然淚灑法庭，他在臉書以4千多字抒發心聲，表達對恩師失望「心死了」，外界關心蜂擁而至，明星朋友發聲力挺，希望他能走出陰霾。

近日接受齊豫節目《點燈》專訪，青峰放下心防，談論這2年來的轉變，平靜地說：「我現在有一種能力，是可以把所有不開心的事情，都想成是好的，我覺得笑著流淚是比真心難過，幸福很多很多的事情。」

他向來是個情緒易感的人，旁人怕他鑽牛角尖，有時他關掉手機、反鎖房門，同事聯繫不上，就會很擔心，青峰笑說大家真的可以放心他，對於沮喪之事也能侃侃而談，「我真的是在一個黑暗的深淵裡面，因為在極度的黑暗裡面，所以任何一點光芒，對你來講都特別的耀眼，有很多人對我伸出援手，甚至把我的事看得更重，願意去幫我承擔很多情緒壓力，或者是一些繁文縟節的過程」。

雖然有官司波折，青峰照樣拿出亮麗成績單，去年不僅發行新專輯，又完成25場小型演唱會，今年再度入圍金曲男歌手，甚至找回昔日團員，重新以「魚丁糸」之名再出發，在疫情期間能有此表現，實屬不易。

他坦言很怕談到金曲獎，因為沒有太多感想，頒獎前幾天還糾結要不要去，但是有機會感謝幫助過自己的人非常難得，即便歌迷有的不習慣新曲風或出口批評，也會真心感謝，「還有幾萬人願意買實體專輯，對我來講很不可思議，就算是批評我的人，也都很真心，願意寫長文，在音樂如洪流的世代，有人很真心誠意對待我做出來的東西，我很感謝他們願意傾聽」。

在 Instagram 查看這則貼文 吳青峰（@imqingfeng）分享的貼文

善於運用文字、音符，青峰音樂天賦出眾，從大學時期就寫出上百首歌，曲風多變，詞意細緻，他比喻「每一首歌都是我的碎片，但湊起來也未必是我」，更認為「我的聽眾應該忘記我，這樣歌裡才會有他們的故事」。

寫歌滿足了聽眾，在舞台上總是感謝粉絲、團員，卻忘了最努力的自己。在經歷挫折之時，他有了新的體悟，創作能達到別人期許，也要回頭愛自己，「我很愛寫歌、很熱情，其實也很努力，卻很少拍拍自己的頭，告訴自己已經很努力。別人給你掌聲，你當然很開心，但如果被人家踩在腳下的時候，你會感覺到睽違已久、已經忘記的泥土味道，品嘗那時候的感覺，拿到以後跟大家分享，每一個點滴都有日後造就另一個自己的可能。」

去年金曲獎典禮，吳媽媽坐在台下觀禮，她笑說：「我意志力很強，加持下去果然拿獎，我等這個獎很久了！」還加碼爆料，青峰小時候躲在廁所裡哼唱，一個多小時還不出來，讓她忍不住催促，「快出來啦，水不用錢唷」。青峰笑說，寫歌是用媽媽的「水費」灌溉創作的。

習慣報喜不報憂，起初遭遇官司一事，青峰並沒有大聲張揚、訴諸媒體，連媽媽都是事隔一段時間才知道，更心疼兒子遭遇，在法庭上母子相擁痛哭。

在 Instagram 查看這則貼文 吳青峰（@imqingfeng）分享的貼文

官司尚未落幕，青峰得知刑事無罪判決結果，感謝歌迷鼓勵，也透露林暐哲將再提民事三審上訴，法律攻防短時間不會休止，他無奈表示，「對方若不斷上訴，我也只能配合繼續出庭，總之，還有一段長路得走。但對我來說，多少次都一樣，因為不管出庭或是訴狀，我要做的，從來只有『說實話』這一件事而已。只是遺憾所有人時間不斷被訴訟消耗。」

「讓創作者把時間留給創作」，這樣的期盼，在疫情與官司夾擊之下，越發顯得艱困。青峰說，土壤裡面有很多養分，是從腐敗的東西衍生而來，在黑暗之中，可以把它變成營養，既然不好的事情都發生了，你為什麼不好好利用它呢？

就像青峰在《近未來》歌詞寫道，「不管黑夜怎麼長，白晝總會到來。就像沒有路的森林衝破了天，終於了解，生命必須有裂縫，陽光才照得進來」，只要轉念一想，把官司當成上天的考驗，或許這些痛苦的眼淚，未來都能成為創作的情感根基。