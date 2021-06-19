《Prada惡魔》選角爆內幕！安海瑟薇竟是第9備胎　靠她欽點才出線

2006年上映的電影《穿著Prada的惡魔》讓安海瑟薇（Anne Hathaway）躍升一線女星，也捧紅女配角艾蜜莉布朗（Emily Blunt），今年是該片問世15週年，美國《娛樂週刊》邀請導演、演員及服裝師等人線上重聚，當年安海瑟薇不是女主角首選的祕辛也再度成為話題。

安海瑟薇早說過自己並非《Prada的惡魔》女主角第一人選，順位還排在第9，導演大衛法蘭科（David Frankel）與前二十世紀福斯總裁伊麗莎白蓋伯勒（Elizabeth Gabler）受訪時坦言，原本「小安」一角想找成熟的女演員，名單有瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）及凱特哈德森（Kate Hudson）等人。

大衛法蘭科回憶，當時福斯高層執意要瑞秋麥亞當斯來演，但她連續拒絕了3次，就是不想接，反倒安海瑟薇極力毛遂自薦，伊麗莎表示，安海瑟薇不斷打電話，甚至直接闖到福斯辦公室表明：「請用我！」態度非常積極。

而真正讓安海瑟薇出線的原因，其實是片中演出《VOGUE》雜誌美國版主編安娜溫圖（Anna Wintour）原型的梅莉史翠普（Meryl Streep），梅姨恰好看了安海瑟薇在李安作品《斷背山》中的戲分，認為對方的表演跳脫少女形象，讓她驚為天人，因此親自打電話要福斯的董事長安排兩人碰面，最後安海瑟薇也如願拿下角色。

安海瑟薇還原當下景況，「當我接到電話，得到角色那一刻，我尖叫跑回我的公寓，那時有一群朋友來找我，我直接跳到客廳，大喊『我要去演《穿著Prada的惡魔》了』」！（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載