全台疫苗荒！王彩樺第二劑接種被取消　坦言不排斥混打

王彩樺、王中平今（18日）出席8點檔《黃金歲月》線上視訊記者會，王彩樺特地穿著黑色低胸禮服，展現十足誠意。她日前透露自己在本土疫情大爆發前，4月底就自費施打AZ疫苗，並無涉及「好心肝診所」私打疫苗風波。疫情嚴峻，全台面臨疫苗慌，王彩樺第二劑施打日期原定在下週一（21日），也受到影響，坦言前兩天收到「台大醫院取消施打第二劑的訊息」。

被問到施打AZ疫苗一事，王彩樺表示，施打完第一劑疫苗後，原本是要等八週過後，也就是6月21日去施打第二劑疫苗，但現在沒辦法。她大方念出取消第二劑疫苗施打的簡訊，「原先預約的新冠肺炎第二劑，因政府更改規定，在第一劑十到十二週後才能再施打，當日預約作廢。」

雖然暫時打不到第二劑AZ疫苗，不過王彩樺並沒有過度憂心，她表示，大部分時間都待在家，也有好好防疫，「沒關係，現在給有需要的人先打！」她認為第一劑保護力約有七成左右，延後施打時間應該也不會超過十二週。至於有沒有考慮「混打」疫苗？她說：「其實現在有些醫生評估過，混打疫苗應該是沒有問題，我覺得可以，但不要亂打就好了。」

此外，接種疫苗後可能有發燒反應（≥38℃），一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過48小時，嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫釐清病因，並告知醫師曾接種疫苗，以作為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

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