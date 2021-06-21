羅一鈞在紅什麼？「國民女婿」感情成網搜熱門　賈永婕、小S排隊搶聊天

全台疫情持續，中央流行疫情指揮中心也每天召開記者會向國人報告疫情最新現況，而除了指揮官陳時中備受關注之外，時常出面解答多道專業提問的醫療應變組副組長的羅一鈞近日討論度也超高。民進黨立委鄭運鵬日前就在臉書稱讚羅一鈞是「丈母娘會喜歡的好女婿型高材生」，讓羅一鈞一夕之間受封為「國民女婿」，甚至也有記者在記者會上對於該封號提問。

日前記者會時，一名女記者提問關於被封為「國民女婿」一詞有何看法，羅一鈞則回應，其實很想說沒有回應，但硬要生一個回應的話，就是防疫期間大家很緊張，有這種方式讓大家輕鬆一下，沒什麼不好，謝謝大家討論，但希望還是回歸防疫，「每天記者會講的都是需要大家了解、知道的事，希望大家注意的是我講出去的訊息，而不是我本人」。

而有趣的是，在羅一鈞備受討論之後，端看Google的搜尋關鍵字，只要打上羅一鈞，後方接著的詞彙都是「家庭」、「單身」、「身高」、「年紀」、「未婚」、「學歷」等等，顯見外界對於羅一鈞的感情狀況感到非常的好奇，這也讓不少網友笑翻表示「太好笑，到底誰給我搜尋羅一鈞單身」、「誰在搜尋羅一鈞未婚啦」、「不要在那邊鬧，羅一鈞單身是誰搜尋的XD」、「這個搜尋關鍵字根本就在相親啊，快笑死」。

而羅一鈞的超高人氣還不僅僅只有民眾為之著迷，藝人賈永婕因為購買344台「救命神器」HFNC捐到各地醫院，被稱為國民女神，稍早她在臉書又提到「鐵咖小S徐熙娣來了，她說要買20台PAPR（動力濾淨式呼吸防護具），不過小S除了捐贈外，她還希望可以跟羅一鈞聊天」這也讓賈永婕表示「等一下我也要喔！應該是我先」，讓不少網友笑翻「羅氏炫風登場」、「羅一鈞也燒到S姊跟妳，笑瘋」、「笑死，賈永婕跟小S太逗趣了」、「小S真的笑死我，原來你們都想跟羅副約聊天」。

事實上，羅一鈞的學經歷背景都相當豐富，醫師沈政男先前也曾發文談及羅一鈞，表示羅一鈞就讀建中數理資優班，據說是跳級考上台大醫學系，而且是那年的聯考榜首，相當不簡單，後來羅一鈞更到馬拉威行醫兩年，找到了行醫方向，預計學成以後要回來幫助這個可憐的國家，尤其是當地的愛滋病患，但後續馬拉威跟台灣斷交，羅一鈞去不成，便到疾管局當防疫醫師，一路走到今天的地位。（編輯：張嘉哲）

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