煞到國民女婿！小S捐20台呼吸神器　許願找羅一鈞聊天「隨時打給我」

藝人賈永婕募捐「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），總價值超過9千萬元，被視為台灣抗疫女神，20日賈永婕又購買近500萬元的PAPR（動力淨氣式呼吸防護具）要送給醫院，並透露她的公益好搭檔小S捐贈20台，還指名要跟疫情指揮中心人氣最高的「國民女婿」羅一鈞聊天。

賈永婕收到亞東醫院加護病房主任張厚台醫師的求助訊息，表示醫護人員很缺PAPR這個保護第一線員工安全的設備，1台要價2萬8000元，賈永婕火速包下全台灣46台現貨，價值128萬8000元，再向瑞典、德國訂購100台，價值370萬元，將近500萬元的PAPR將送往醫院支援第一線醫護人員。

賈永婕透露她的公益「鐵咖」小S要買20台PAPR，但是許願希望羅一鈞可以跟她聊天，賈永婕忍不住吐槽小S：「等一下我也要，應該我先喔。」小S笑回：「希望羅一鈞副組長打給我是開玩笑的啦！但我隨時stand by（準備好）。」網友紛紛笑說「小S結婚了，叫她不要胡思亂想」、「這樣會嚇到國民女婿」、「陳時中不行嗎？羅一鈞真的是滿帥的」、「可以跟小S說，請抽號碼牌，不要插隊，後面羅太太們很火」。

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