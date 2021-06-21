華視主播全家染疫！婆婆「裝葉克膜」搶救　她自責不孝：每天祈禱唸經

華視主播林彥汝一家5口染疫，公婆、老公、兒子和自己都確診2019新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎，她在臉書透露，婆婆戰勝新冠病毒，CT值通過檢驗，不料細菌進入血液引起敗血症，必須接上葉克膜維生，正在台大加護病房與病魔奮戰，林彥汝自責：「我們真的很不孝，讓妳獨自面對這些苦難，拜託妳快點好起來，好嗎？」

林彥汝婆婆屬於有慢性病的老人家，被送到防疫旅館後，單獨一人隔離，某天一大早昏倒在門邊，幸好被公公發現，林彥汝自責婆婆確診之後，他們太過輕忽，沒想到婆婆從小小的咳嗽、腹瀉，演變成插管治療，靠裝葉克膜維生，她說：「我真心的建議，什麼樣的患者該送醫、誰該送檢疫所、誰該送防疫旅館，政府必須更仔細的篩檢分配。」

今（20）日是林彥汝確診第32天，她在臉書發文：「今天醫院沒打來電話，婆婆情況穩定，我們仍在祈禱，有件事情想建議大家，可以教家中的長輩使用手機視訊功能，這是其他確診家屬提供的實用資訊，她說很多老人家不會使用視訊，隔離時完全看不到對方，相當恐慌。」對此她深有同感，她曾透過視訊，即時觀察婆婆狀況，發現婆婆臉色發白，看似畏寒發高燒，她趕緊打電話請防疫旅館護理人員幫忙查看，家屬也多一份心安。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載