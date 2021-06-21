嫁給男神林志穎的代價？陳若儀走出自卑情結：欲戴皇冠，必承其重

嫁給眾人心中的男神、粉絲追捧的偶像，是不是一件幸福的事？

即便外表郎才女貌、人人稱羨，背後卻可能隱藏著一個女人走出自卑情結的10年時光。

被封為「小林志玲」的陳若儀，出道沒多久就嫁給林志穎，起初粉絲們的不看好，讓她花了很久的時間慢慢調適，才走出被酸民攻擊的自卑情結，最近常開IG直播和粉絲互動，展現原有個性的活潑開朗。

模特兒出身的陳若儀擁有174公分、51公斤的好身材，一雙長腿走秀時吸引眾人目光，她小時候就接受爸媽的鼓勵型教育，被親人稱讚可愛、漂亮，備受身邊的叔叔阿姨寵愛，加上射手座的陽光個性，讓她從國高中時期就有人追求，進入模特兒公司，主管也疼愛有加，她當時可是自信滿滿的女人。

只是和林志穎交往後，一切都變了。愛上了不老男神，對方年紀明明大她9歲，卻有一副娃娃臉，雙方交往新聞曝光，陳若儀遭受許多網友批評，被說老、配不上林志穎，甚至指她是小志的粉絲，利用手段倒追男方成功。直到林志穎多年後出書，表明對陳若儀一見鍾情，主動展開追求，才幫她平反了這段「美麗的誤會」。

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外表像個傻大姊的陳若儀，以前蠻有自信，覺得自己長得還算OK，嫁給林志穎後卻「再也沒有人稱讚我漂亮」，開始自我懷疑，這10幾年來，面對網友人身攻擊「妳長這樣，怎麼可能老公去追你」，內心嚴重受創，會躲在被窩裡大哭，還好情緒來得快去得也快，隔天起來又是一條活龍。為求外貌匹配，她去矯正牙齒，讓自己變得更漂亮。

林志穎從小是偶像，在她心裡，是一個很完美的人，對比之下，陳若儀自認很平凡，看到網友貼的舊照，牙齒突出，連自己都覺得不好看，「老公很保護我，他要我盡量不要去看評論」，「他是一個很好的人，很疼愛我，不想我被攻擊，所以我一直在家裡帶小孩」。

去年全家錄製陸綜《婆婆與媽媽》，陳若儀首度以「林太太」身分亮相，曝光家庭私領域以及婆媳間相處磨合，開播前她壓力很大，常常找姊妹淘訴苦，覺得自己不適合曝光，怕被觀眾批評，每隔2、3天就在房間痛哭一次，好友鼓勵她「大家覺得妳很可愛，把私下真實一面表現出來就好」，舒緩她的負面壓力。老公則不太會安慰人，只有勸她「既然決定要上節目，就要承受這些壓力」。

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做男神背後的女人，讓外界忘了她原有的模樣。太陽射手、上升摩羯座的陳若儀，個性樂觀外向，初見面卻給人一種安靜、不多言的印象，連跟婆婆認識幾年後，她還問兒子說：「她是不是很文靜？」因為她話不多，有一點距離感。

每個漂亮女孩都想分享美照，想要與朋友連結的情感，陳若儀也想公開婚姻美好的一面，卻因害怕攻擊，社群只敢開私人帳號，不敢分享太多和林志穎的合照。結婚多年，3個孩子也大了，家庭生活穩定後，她開口問老公說，「我能否將IG帳號公開？」獲得林志穎允許後，最近玩起直播和姊妹淘大展歌喉，和兒子端午節戲水畫面，全都大方放送給粉絲看。

回顧昔日時光，陳若儀感嘆，女人有了家庭之後，永遠都以媽媽角色為重，等到孩子長大後，會想要找到自己存在的價值、成就感，以前會懷疑自己，怎麼會被攻擊成這樣，有了公開的IG帳號，有了粉絲關注，「當我有社交軟體後，跟大家有連結，慢慢得到了一點自信，過得比較開心」，也感謝媒體對她很友好，常幫她挑選美照曝光。

即便至今，陳若儀在IG直播，仍有少數網友指手畫腳，說她上鏡頭妝太濃、濾鏡開太大，她也理直氣壯回應：「我想讓大家看好看的樣子」，更透露夫妻小祕密，平常熱愛研究美妝的她，只要老公在家時都會上淡妝保持形象，而不是一個素顏的家庭主婦。

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她也樂於分享研究星座心得，指射手座的她與天秤座的林志穎很合，連生命靈數1號跟3號都很速配，不過偶爾會吵架，「但吵架也是一種溝通，不吵架的夫妻有點可怕，代表你們在忍耐，一段時間爆發就無法收拾」。

儘管這10年婚姻被攻擊得非常慘，她會轉變一下心態，讓自己更努力變好，因為另一半很優秀，要提升自己、要樂觀，扔掉負面思考，就像去矯正牙齒讓自己變美。

但曝光家庭生活是有底線的，陳若儀的底線是不影響小孩生活，曾經參加《爸爸去哪兒》的兒子KIMI，可愛模樣跟爸爸如出一轍，是媒體關注寵兒，節目結束之後，許多廣告邀約上門，她們卻不願再讓兒子被打擾，KIMI消失於螢光幕前，社群上合照也以可愛獅子貼圖遮蓋。陳若儀笑說，現在KIMI上初中了，有自己的生活，雖然很希望有人關注自己的IG，但不會為了衝人數讓兒子露臉，「這樣我道德嗎？我應該會被殺！」年僅6歲的可愛雙胞胎Jenson與Kyson，未來是否再上真人秀節目，她抱持隨緣心態。

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心愛的人恰好是萬人迷，讓陳若儀這10年婚姻幸福與挫折交錯堆疊，有了社群媒體，她終於能走出老公的羽翼保護，勇敢與網友直接面對面，嘗試將真實的自己攤在眾人面前，夫妻倆採輪值照顧方式，一人直播、另一人就照顧小孩，偶爾夫妻倆才會同框亮相，唱起男神以往的招牌歌曲，掀起一波回憶殺。

「欲戴皇冠，必承其重」，是陳若儀對這段嫁給男神的婚姻歷程心得的總結。如果另一半很美好，那我就該勇於追上去，而不是躲起來，美麗的公主選擇驕傲地站在王子身邊，而不該被鎖在高塔上孤芳自賞。