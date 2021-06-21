關店潮讓丫頭淚崩！拒絕散播負能量「討拍」：遇到危機要化成轉機

本土疫情爆發月餘，不少跨足餐飲的明星不堪虧損，紛紛關店求生，外界好奇，擁有「副業女王」 封號的詹子晴（丫頭）有無受影響，她今（21日）發文表示，看到攤販、小企業及剛創業年輕人的慘況，忍不住淚崩，並吐露不接受媒體訪問的背後原因。

詹子晴坦言，疫情肆虐1年半以來，她努力撐著全部的副業，「我們還是要讓員工有工作，即使公司賠錢也不能讓員工失業，因為如果員工失去收入，可能會造成更多的社會問題。」同時以老闆身分無奈問：「但是每天營業額都是負成長的情況下，各行各業的老闆們還能苦撐多久呢？」

近來詹子晴接到很多媒體希望她談談副業狀況，但她幾乎都推掉，或是說不出口，「我從來都不想分享辛苦的一面，如果被訪問了，我也只會被攻擊，覺得我在討拍，而且比我辛苦的老闆太多了，所以我不愛分享負能量的文章。」

詹子晴說，真的很心疼受疫情影響的業者，以及暫時失業沒收入的人，「自己當了老闆以後才懂老闆的辛苦，我都覺得現在開店很辛苦了，何況是很多比我更難熬的老闆們」，文末呼籲：「當遇到危機，就要自己化成轉機，不能停在原地等死。」（編輯：楊穎軒）

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