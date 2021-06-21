蹭女神熱度！賈永婕被盜圖賣空氣清淨機　她氣炸嗆提告「我很兇的」

女神們的怒吼不可小覷！臉書上詐騙廣告越來越多元，特別喜歡蹭女明星的熱度賣假貨，打著名人推薦的光環，取信於粉絲掏錢購買商品，最後收到貨品根本與網站上相差甚大，又退不了貨，讓明星不勝其擾，隋棠、賈永婕、小禎都是苦主，長久以來一直被盜用照片，最近賈永婕因做公益獻愛心，成了「國民女神」，美照再度被盜用做成詐騙廣告，讓她忍不住想提告！

賈永婕熱愛跑馬拉松，之前穿運動服美照就被盜圖，成了運動內衣廣告代言人，這次疫情期間，又因為超強行動力，為醫護募得「救命神器」跟呼吸防護具，她擅長找貨、比價、調貨的能力，被粉絲大大稱讚，詐騙廠商故意盜用其全家福照，在臉書販售小型空氣清淨機，打上「賈永婕推薦」名號招搖撞騙，有粉絲看到女神推薦醫療用品，立刻下訂6台而受騙。

她21日在臉書爆氣說，太多粉絲來詢問，所以特別澄清「千萬不要被這種詐騙集團騙了！通常這樣的FB廣告都是盜用藝人的肖像！如果你直接匯錢，錢就是進了詐騙集團的口袋裡，不會收到任何產品或者是會收到一個很爛的東西！對！我就是有被騙過幹過這種蠢事的人。」

照片中，賈永婕手上本來拿的是美容保養品，卻被不肖業者P圖成推銷產品，讓她氣炸了，痛罵真的很可惡，希望大家不要受騙上當，更向詐騙集團喊話：「請你們趕快拿下來，我很兇的，我會吿你們，請自重！」

走知性風格的隋棠，在臉書上擁有270萬名追蹤者，極具人氣，在全台粉絲團中名列前50名，十分具有影響力，以往分享觀影心得或人生感悟，常常獲得共鳴，按讚與分享數超高。有心人便藉此成立「隋棠說」、「隋棠語錄」，分享一些無根據的假新聞，以及非隋棠本人說的話彙集成語錄衝人氣。她說早就跟臉書檢舉過，但都沒有改善，依舊有很多粉絲被騙加入，甚至累積了十萬人的人氣，令人傻眼。

隋棠澄清，臉書唯一有藍勾勾的官方粉絲專頁才是本人，其它打著她名號的粉絲頁都非本人經營，他們盜圖、盜用一些她說過的話，再參雜大量農場文、罐頭文集結而成內容，只是專門為了洗粉絲數的假帳號，當粉絲數變高了，就會轉手賣給一些有商業、政治用途的人利用，希望大家趕快退讚，不要再加入了。更傻眼的是，這些假新聞還攻擊林志玲出席活動「油光滿面」、范冰冰新照太邋遢，專門詆毀其他女藝人的外貌，難怪隋棠氣得要跳腳了。

小禎則是因為瘦身後狂甩40公斤，被減肥商品廣告商盯上，盜用圖片販售商品從中醫調理、壓力褲、瘦身藥、香水、內衣，堪稱全方位代言人，粉絲瘋狂私訊問她是否真的有代言，讓本尊受不了，直接將代言商品詳細列表，置頂於個人頁面首頁，要粉絲自己認清楚，不要受騙上當再來哭訴。畢竟，詐騙的錢都進了別人口袋裡！