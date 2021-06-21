流產痛失「二寶」！夏如芝自責收入不穩影響胎兒　約好「以後把你生回來」

夏如芝和小7歲的張捷結婚1年，育有8個月大女兒「小芝麻」，今（21）日她在臉書透露月初發現懷孕，沒想到過了2周，在3天前得知胎兒不保，夏如芝心痛說：「就在大前天，我們特別帶著姊姊芝麻一起去看你，卻得知，你沒有住進來，對不起，都是媽媽的錯。」

夏如芝表示疫情期間收入不穩，原訂工作不停延後，甚至停擺，讓她很擔心沒辦法照顧好寶寶，夏如芝說：「人家說，寶寶會感受到媽媽的心情，一定是媽媽讓你覺得是我不希望你來，對不起，真的很對不起，媽媽真的很自責，是我沒準備好，是我沒照顧好自己的身體，所以貼心的你才決定先不來了，不想造成我們的壓力，想等我們準備好再來跟我們相聚。」

經紀人透露夏如芝都喊胎兒「二寶」，產檢當天發現失去寶寶非常難過，但是張捷和她都很確信會把「二寶」生回來，「現階段她會好好休養、坐個小月子，然後抱著感恩的心，期待他的到來。」夏如芝臉書發文也向無緣的孩子喊話：「爸爸媽媽有特別請神明伯伯幫我們照顧好你，你要跟好他喔，到時候一定要再來當我們的寶寶喔，二寶我們約好囉。」

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