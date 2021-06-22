「抗疫女神」賈永婕一家三口到基隆送愛心餐　讓步「一件事」成功說服兒子出動

「抗疫女神」賈永婕支援前線醫護行動持續近1個月，昨（21日）除了她與老公王兆杰、大女兒安安及二女兒小羽，連兒子恩恩都難得出動送愛心餐，賈永婕也透露恩恩願意出門的原因。

賈永婕一家昨帶著100份便當、100杯手搖飲等餐點，親自送到基隆礦工醫院，她笑稱「小廢材」兒子終於出動，「原因是媽媽讓步給他多一個小時的screen time電動時間，想說讓他見識一下媽媽的超人氣會不會比較聽話一點！」

此外，賈永婕表示，HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）已往南部、東部配送，22日陸續交貨，以及公司收到一堆善心人士寄的現金，她全數依照原地址寄回，「真的很謝謝大家這麼信任我，支持我，但是我真的不能收錢！」要大家等之後她開慈善演唱會再捐獻，十分搞笑。（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載