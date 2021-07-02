專挑有錢人下手！俄羅斯「山寨版名媛」暴紅　教戰「誘惑祕笈」攻下首富

對於許多人來說，晉升上流社會或是出生就是白富美是一輩子的夢想。俄羅斯有1名網紅娜思佳蕾布卡（Gosudarynia Rybka）不但付諸行動，用各種方式攀上富豪之外，還宣稱自己是2008年福布斯富豪榜中俄羅斯首富、全球資產排名第九位的俄羅斯金融巨頭奧列格德里帕斯卡的情人。雖然她的長相被批評「普通」，且出生貧困，但她仍時常在Instagram大曬炫富照片，或是曬出和富豪們的親密合照，並且將「職業男性獵人」視為職業，還在2020年12月30日推出關於如何誘惑男性的線上研討班，可以說是地表最強「山寨名媛」。

娜思佳蕾布卡在她的社群平台上擁有超過65萬名粉絲，且她時常發出在杜拜酒店喝紅酒、買名牌包和搭乘私人飛機的照片，宛如「山寨名媛」。不過，她除了炒作之外，還直接擺明自己是「誘惑導師」，宣稱目標都瞄準政商界巨頭，且鼓勵更多人走上跟她一樣的道路。娜思佳蕾布卡甚至上節目分享故事，且當主持人問她：「為何他（俄羅斯2008年首富）會選擇妳時？」還誇下狂言表示：「是我選擇了他。」

另外，娜思佳蕾布卡在爆紅之際出版《如何誘惑億萬富翁》一書，並且跟自己的「誘惑導師」萊斯利一同出版《窮人要怎樣做去誘惑富人》，行徑相當張揚。雖然在書中她採取匿名和更換地點的方式，但仍有人去對比書中內容並發現她和奧列格相處的蹤跡。雖然攻下首富，但娜思佳蕾布卡並不滿足，甚至公開在網路上對普京喊話，揚言要當他的情人。

雖然娜思佳蕾布卡高調的行徑看似荒誕，但一切都是為了她的「男性誘惑課程」鋪路，她命名該系列課程為「優雅魚兒學院」。其實連「娜思佳蕾布卡」都只是藝名，她的本名普通、來自小城鎮、家境普通、出生年謊稱1997年。她表示她是接受「誘惑導師」的培訓，才有機會搭上奧列格的私人遊艇。

然而，她的行為也讓她陷入權力漩渦，因為在2018年反對派領袖阿歷斯．拿華利在自己的反腐調查節目上發布關於《由男性獵人曝出的受賄者》影片，指出包養娜思佳前往挪威的富豪奧列格的私人遊艇上，同行者有時任內閣副總理的謝爾蓋，因此揭發2018年俄羅斯最大的政治醜聞。2019年1月，娜思佳在泰國講授誘惑課程時遭到暴力拘捕，且她遭到拘捕的影片在網上流傳，內容裡她向奧列格和謝爾蓋乞求原諒。奧列格其實早在她發布影片後的隔天，就已經以「侵犯個人隱私」為由控告娜思佳。再被拘留9個月後，白俄羅斯總統公開請求釋放娜思佳。

即便惹出如此大的風波，還因此被拘留將近1年，她仍然不改囂張的作風。現在的她，在新的社群平台個人帳號上放滿紙醉金迷的人生，依然故我，讓人驚訝她「迷失自我」的程度。

原文自四方報