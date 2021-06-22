第一名媛孫芸芸「削肩中空裝」秀性感！小S吐槽「最好在家會穿這樣」

第三級疫情警戒尚未解除，名人乖乖遵守居家防疫，「第一名媛」孫芸芸也不例外，自嘲「每天都在家躺一樣的姿勢，吃一樣多的東西」。20日她在IG貼出穿性感洋裝的照片，遭小S吐槽：「最好在家會穿這樣！」

孫芸芸發文寫下：「在家，躺著、看電視、吃東西、上上網、買東西。」並附上一張穿中空連身洋裝、慵懶地躺在沙發上的「空拍照」，可見她專業地凹折身軀，擺出名模美姿拍照，43歲身材曲線依舊苗條，令人羨慕。

有趣的是，孫芸芸的好友小S看到照片，立刻留言拆台：「妳最好在家會穿這樣、擺這個姿勢吃東西、看電視！那我甘拜下風！」孫芸芸隨後解釋：「當然不是…拍完馬上換背心跟短褲！」

網友被雙姝的互動笑翻：「引起小S的不滿！哈哈」、「S姐心想：妳這也太假了吧」、「女人如何為難女人」、「其實在家都是很隨性，一副邋遢模樣」！（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載