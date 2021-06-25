一晚賺千萬！日本25歲網紅疫情下逆勢而起　憑「神祕職業」搖身億萬富翁

▲日本年輕的女網紅在疫情下逆勢而起，靠一項神秘職業變成億萬富翁。（圖／翻攝自IG@miyu_a1108）

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，許多人不是失業就是面臨收入銳減的困境。不過，卻有一名日本年輕的女網紅在疫情下逆勢而起，靠一項神祕職業變成億萬富翁，還在IG上炫富自己的各種珠寶飾品和昂貴穿搭配件，驚呆不少人。

今年25歲的みゆう（Miyuu）外型甜美可愛，擁有一雙大眼和瓜子臉，染著一頭淺色頭髮，靠著亮麗的外型優勢要成為一名KOL可謂小事一樁。然而，細觀她的IG版面就會發現，她的財力絕非一名普通網紅，只見她經常Po出鑽石手錶等要價不菲的飾品，全身行頭隨便都破千萬台幣，讓不少粉絲好奇她是否為富二代千金，抑或是有什麼神祕的賺錢管道。

根據日本電視節目報導，原來Miyuu並非富二代，她真正的職業是一名陪酒女，人氣穩坐酒店的王牌，經常有出手闊綽的客人，隨便在店內坐上數小時就消費逾百萬日元，而其中一名號稱「石油王」的超級金主，更是Miyuu的常客。靠著無法取代的魅力，Miyuu曾創下一晚5000萬日元（約新台幣1,200萬）的營業額，個人年收入更超過一億日圓（約新台幣2,600萬元）。

酒店老闆表示，疫情下酒店生意不減，而Miyuu與其他陪酒女孩的不同之處在於她「敢言」的魅力。Miyuu一反多數陪酒女孩總是服服貼貼的作風，說話大膽直率，一開始也經常把老闆嚇出冷汗想著「這樣說真的可以嗎？」，儘管大部分客人並不喜歡，但有幾個客人偏偏就愛這款，抓住他們就是一筆可觀的財富收入。Miyuu也因此得以年紀輕輕就擁有鉅額存款，更靠著高人氣經營自己的網紅之路，事業有聲有色。

原文自四方報