獨家╱吐槽也是一種愛！賈永婕：老公是永遠的反對黨　王兆杰細心護「女神」周全

22日，天空飄起細雨，「抗疫女神」賈永婕的美麗身影，出現在台北市新光醫院，無論高溫或陰天，這一個多月來，她做公益行程始終未停歇，成為全民焦點，大女兒「安安」也偕同媽媽一起送愛心便當及飲料，受到醫護人員熱烈歡迎。全家人是她不可磨滅的底氣，有了老公和3個小孩的撐腰，讓賈永婕的衝勁無畏向前！在周遭讚賞與批評聲浪交會中，她接受《姊妹淘》專訪，仍大方表示：「我完全沒有想過要放棄！」展現打不倒的鐵人媽咪精神。

賈永婕爽朗地說：「我在做一個有意義又開心的事情，還被封為全民女神，我為什麼要放棄！我都幾百歲了，在這個時候還能被封為女神，我就是要完成，能做多久就做多久，我給自己的使命就是好人做到底，雖有不盡周全的地方，但我會用心去做。」

從跑馬拉松到募捐「救命神器」，始終衝衝衝的賈永婕，都有一個帥氣且英明的軍師在側，就是老公王兆杰，她笑言老公喜歡用一種「在野黨」、「反對黨」的態度對待老婆，因為她自身生性樂觀，容易自我感覺良好，每次有想法湧現時，老公就會變成腦海裡的黑天使，跳出來戳破她沉浸的美好幻想。

像這次在短短幾天，募捐到上億元台幣購買醫療用品，她興起念頭時第一時間就打給老公，王兆杰卻罵她「愚婦」：「妳以為在菜市場買蔥薑蒜嗎？先去搞清楚！」督促她找到更多專家說法及實證，才會付諸行動，一切都是為她好。

這次募捐的超強行動力，她笑說不算是老公逼的，但老公是一個很好的軍師，「我是一個很有衝勁的人，很容易變成愚婦，他跟我完全不同個性，我快他慢，他會很小心評估，再決定要不要做，我一邊衝，他會一邊要我小心、顧全我！」

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就像跑馬拉松時會互當彼此的配速員，老公總是嚴格監督，一圈又一圈不停息。賈永婕形容與老公的互動非常好玩，是「一種又親密又愛吐槽的關係」，運動時會彼此鼓勵，當另一半體力不行時會全力支持你；但若發現對方偷懶，就會企圖激怒彼此，「我們會笑著說『你這個懶豬』，會講狠毒的話，但不會生氣」，互相吐槽求進步，讓她們激發出更美好的潛力，將近20年的婚姻之路，這對夫妻越活越年輕，保持健美身材，模範夫妻形象也備受好評。

王兆杰的安慰方式很奇特，不是親親抱抱舉高高的心疼，而是恨鐵不成鋼的軍師，當賈永婕偶爾吐露身體疲累時，他會說：「還好吧，妳根本沒幹嘛呀！」但當她受到名嘴批評沮喪的時候，老公又會力挺她：「拜託，妳是誰！妳是賈永婕耶，怎麼會說出這種話。」微妙態度又讓她一掃陰霾，「老公說的對，一切沒有什麼大不了」。所有的莫名負能量，只要好好睡上一覺，她又是那個充滿電力的鐵人女神。

大女兒「安安」和二女兒「小羽」遺傳爸媽的好基因，不僅腿長腰細，應對進退有規矩、做事也很有條理，這次親送愛心便當活動，爸爸偶爾支援開車當司機，女兒們則是大小助理，安安負責聯絡餐廳，張羅安排美食，小羽負責接洽醫院需求與時間安排，一家人以Google共用表單串連消息，忙碌不已，女兒有空還會幫忙回覆網友留言，母女關係非常親密。

側面觀察賈永婕和家人的互動，十分有趣。賈永婕在外對女兒們讚譽有加，對內則是熱愛吐槽，「因為安安很愛吃，所以本來送便當和飲料，慢慢又加碼甜點、珍珠奶茶，對醫護人員很抱歉，可能都讓他們變胖1、2公斤」。女兒安安也會回嘴，「媽媽說自己是女神，我們都不想理她，跟女神對不起來，我心中的女神是BLACKPINK，差太遠！」

開放式教育讓賈永婕跟女兒就像姊妹一樣沒有距離，疫情期間每天見面，別人容易起摩擦，他們全家卻感覺關係變更好？賈永婕開玩笑說，「沒有喔，我們摩擦很多，彼此快受不了，趕快出國念書吧！」

自5月初接種AZ疫苗第一劑後，賈永婕需到7月5日後才能接種第二劑疫苗，按照既定計畫，她打完疫苗後，會陪大女兒出國安排念書事宜，是否會暫緩送愛心便當？賈永婕說，「若疫情降到三級以下，會看狀況是否需要，現在前線送暖流的活動帶起來了，有很多人參與」。

雖然樂於享受「全民女神」的光環照耀，賈永婕仍真心期盼疫情趕快結束，經營10多年的婚紗店仍在努力苦撐，再拖下去，「大家都要吃土了」。她最渴求的是7月疫情能順利解禁，想像以前一樣能自在旅行，還能陪老公繼續挑戰芝加哥馬拉松，完成蒐集世界六大馬拉松賽事獎牌的願望。

被眾人拱去從政、選舉，賈永婕堅持「母湯喔」，這次募捐只是慈善者與受益者的橋樑，完全沒經手錢，對於涉及層面很廣的政治圈，她沒有任何企圖，聲稱「我的強項是吃喝玩樂，請讓我繼續發揮強項」，至於真的想開慈善演唱會？她謙稱是「不可能的任務」，平常招牌歌是《姊姊妹妹站起來》，「小S都可以開演唱會，我跟她差不多，反正高音都上不去」。

時勢出英雄，亂世造就女神！當多數人都選擇坐在冷氣房，對著新聞報導抱怨謾罵之際，賈永婕捲起袖子就是衝的精神，感動了很多名人、企業家，全民女神的一腔孤勇，激發出台灣人潛藏的善意，藉由她的拋磚引玉、寵辱不驚，將點點滴滴的善意匯集成一泓清泉，在無比炎熱的夏天裡，給予疫情下的眾生一口解渴的沁涼。

賈永婕勇於付出的行動力，讓很多女生欲起而效之，會給《姊妹淘》粉絲們怎樣的鼓勵？她說：「動起來吧！運動對心情與體力幫助很大，建議大家動起來，動起來的世界會不一樣！」