安以軒心繫台灣「捐600萬買PAPR」挺醫護　CEO老公直虧：忙到拋夫棄子！

安以軒帶兒子66、女兒娃寶赴澳門，和德晉集團CEO老公陳榮煉一家團圓，心繫台灣疫情的她，透過爸爸和好友夏于喬幫忙，捐贈210台PAPR（電動過濾式呼吸防護具）給雙北消防隊、醫院，總價值超過600萬元，今（22）日陸續發送到各地。

安以軒看到醫護人員熱衰竭、員警自購4萬元動力濾淨式呼吸裝置執勤的新聞，決定號召好朋友捐贈PAPR，人在台灣的爸爸告訴她全台灣缺貨，安以軒馬上開啟「女兒任性胡鬧要求老爸模式」，不斷跳針告訴爸爸：「我不管！我就是立刻馬上要PAPR！我不管！你生也要生給我！ 老爸不都是萬能的嗎？你一定可以的！全台灣不能錯過任何一個經銷商，任何一家店，哪怕只有僅存的一台，而且要最新款、最高規格、最高標準、最合適醫護人員用的，要不然我就放下你兩個小寶貝外孫在澳門，然後飛回去台北親自處理囉。」

安以軒說自己每天奪命連環叩，「問進度，問貨源，等待廠商回覆，地毯式搜尋全台灣，打了上百通電話，求爺爺、告奶奶，反正這次的決心就是非把牆撞破不可」，終於找到149套現貨，還有61套從國外運送來台灣，在飛來的路上了，熱血程度讓老公直虧：「忙到已經拋夫棄子。」

安以軒請好友夏于喬分送，總計送給雙北消防隊110套、醫護100套的PAPR以及獨立頭套，包括新北市政府、台北市消防局、國軍桃園總醫院、三軍總醫院、衛福部新莊醫院獲贈，好友夏于喬、許茹芸也各捐1台，安以軒感動說：「我真的哭了，還好我沒有等待，還好我沒有放棄，還好我有一個神奇老爸配上小叮噹老公（實現我加量再加量的願望），以及我台北熱血心腸的好友們。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載