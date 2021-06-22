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日美贈台疫苗！鳳梨開直播「撂英文」答謝被稱讚　喜形於色「略懂一點皮毛」

▲鳳梨用英文感謝美國送疫苗，瞎說自己文藻外語畢業。（圖／鳳梨臉書）▲鳳梨用英文感謝美國送疫苗，瞎說自己文藻外語畢業。（圖／鳳梨臉書）
文 : NOWnews今日新聞

鳳梨鼠薯（吳泓逸）以自成一格的台式幽默成為人氣網紅，近日他在直播中感謝日本和美國贈送疫苗，除了手指愛心連發，還撂了幾句英文，看到網友稱讚，更喜形於色，脫口：「我文藻外語的啦！」

▲▼鳳梨以道地江湖味、暴走式說話風格圈粉。（圖／鳳梨臉書）

日本月初送給我國124劑AZ疫苗，美國緊接著加碼送出250萬劑莫德納疫苗，鳳梨20日在直播中被網友要求感謝兩國的恩情，立刻比出手指愛心，高喊：「感謝日本喔！謝謝日本喔！啾咪喔！也祝全日本的爸爸父親節快樂喔！啊如果可以的話，疫苗再多送一點，現在衰啦！疫苗不夠，如果可以，呼籲再多喔！再多一些喔！」

▲鳳梨「啾咪」感謝美日雪中送炭。（圖／鳳梨臉書）

感謝美國時，鳳梨努力擠出破英文，「美國謝謝喔！那個…United States of America，Thank you喔！Thank you very much喔！」這時有網友留言：「鼠薯你的英文好棒！」他回：「對喔！鼠薯以前文藻啦！文藻外語的啦！稍微啦！略懂！一點皮毛，不敢說很厲害，日常conversation OK的啦！」

事實上，鳳梨稱自己是文藻校友只是玩笑話，先前受訪時澄清：「我是嘉義高工畢業。」（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）

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Tags : 吳泓逸嘉義高工文藻外語疫苗莫德納贈送疫苗鳳梨鼠薯

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