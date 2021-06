日美贈台疫苗！鳳梨開直播「撂英文」答謝被稱讚　喜形於色「略懂一點皮毛」

鳳梨鼠薯(吳泓逸)以自成一格的台式幽默成為人氣網紅,近日他在直播中感謝日本和美國贈送疫苗,除了手指愛心連發,還撂了幾句英文,看到網友稱讚,更喜形於色,脫口:「我文藻外語的啦!」

日本月初送給我國124劑AZ疫苗,美國緊接著加碼送出250萬劑莫德納疫苗,鳳梨20日在直播中被網友要求感謝兩國的恩情,立刻比出手指愛心,高喊:「感謝日本喔!謝謝日本喔!啾咪喔!也祝全日本的爸爸父親節快樂喔!啊如果可以的話,疫苗再多送一點,現在衰啦!疫苗不夠,如果可以,呼籲再多喔!再多一些喔!」

感謝美國時,鳳梨努力擠出破英文,「美國謝謝喔!那個…United States of America,Thank you喔!Thank you very much喔!」這時有網友留言:「鼠薯你的英文好棒!」他回:「對喔!鼠薯以前文藻啦!文藻外語的啦!稍微啦!略懂!一點皮毛,不敢說很厲害,日常conversation OK的啦!」

事實上,鳳梨稱自己是文藻校友只是玩笑話,先前受訪時澄清:「我是嘉義高工畢業。」(編輯:楊穎軒)

更多精彩報導,詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導,未經同意禁止轉載