瑞凡回不去了！溫昇豪餐酒館因疫情收攤　「3年來沒有賺到一毛錢」

受疫情影響，三級警戒繼續延長，溫昇豪經營3年的酒館餐廳「La Facette酒窩」宣布吹熄燈號，他趁勢推出個人YouTube頻道，以經典台詞「瑞凡回不去了」當靈感，頻道就叫「昇豪回來了」，未來將不定期發布影片。而由溫昇豪擔任形象大使的第10屆璀璨之星，也將報名時間延長至8月11日截止，總決賽改為12月19日線上進行。

雖然收店很不捨，溫昇豪仍做了30份餐點送給松江分隊，因為拍攝《火神的眼淚》時，他曾在那裡實習受訓，學習很多消防知識，《火神》播出後非常成功，他感恩警消的辛苦付出，這次特別下廚做了義大利麵，為基層消防人員打氣。他也坦言「這家店沒有為我賺過一毛錢」，但開店不是為了賺錢，是為了和好朋友聚會的美好回憶。

疫情期間健身房不能去，溫昇豪將塵封已久的滾輪拿出來訓練，笑稱現在只能做「復健」，他在夯劇《火神的眼淚》不經意露出壯碩手臂，引起許多網友討論，他卻謙虛說自己沒肌肉，「現在都在家用滾輪運動，這是維持身材的『復健』，不算健身。」

璀璨之星的選秀「學長」王品澔，是第8屆男模冠軍，因拍攝三立《天之驕女》走紅，他吐露拍戲心情：「剛開始我很緊張，有點不知所措，現在我抗壓性比較好，而且演戲是我喜歡且想要做的，承受這些壓力，反而讓自己成長比較快一點。」防疫期間，王品澔平常沒事在家會看運動APP跟著做訓練，曾經有一次他選高強度運動，結果一做完就立刻衝廁所嘔吐，嚇得他不敢再亂挑戰，他拿自身經驗提醒，居家運動一定要量力而為。

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