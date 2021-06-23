賈永婕又有神隊友！公公出錢再添7支「新救命神器」　明天送愛到慈濟醫院

「抗疫女神」賈永婕月初開始送愛心餐、HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）及PAPR（電動過濾式呼吸防護具）到各地醫院，同時也不斷收到各方傳來新的需求，今（23日）凌晨在臉書表示，公公聽到她一句「慈濟醫院需要你」，7支「新救命神器」電子影像喉頭鏡明天立刻交貨。

賈永婕22日送出25台PAPR到和平醫院、新北聯醫、北市聯醫和基隆長庚，並透露接到新任務，慈濟醫院希望支援「電子影像喉頭鏡」，她馬上跟在「德杰集團」擔任董事長的公公王明德說：「爸爸！慈濟醫院需要你！」7支機器確定明天送達，全數公公買單。

據了解，電子影像喉頭鏡用途為提供即時、清晰的插管影像，大幅降低為病患插管的難度，且主機不會直接接觸到患者，降低口沫傳染疾病的風險，也可減少頸椎移動，對頸椎受傷的病人是一大福音。

賈永婕的新任務再度贏得網友讚聲，不過有人憂心她成為「許願池」，之後外界的請求可能會越來越多，「已經做太多了啦～做愛心很好！但不斷地一直接受來自四面八方的許願與援助真的會沒完沒了」、「是該設定停止點了，重要的是拋磚引玉」！

事實上，賈永婕接受《姊妹淘》專訪時就爽朗地說，她正在做一件有意義又開心的事，「我就是要完成，能做多久就做多久，我給自己的使命就是好人做到底，雖有不盡周全的地方，但我會用心去做。」（編輯：楊穎軒）

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