動一下就喘！陳零九首露面曝恐慌症　懷疑參加美食節目害染病

歌手陳零九6月3日在臉書宣布確診，由救護車送往防疫旅館進行隔離，經過13天後，他發文提到已經康復回到家中。而他於昨（22）日開直播，與粉絲分享最近的生活狀況，同時透露染疫後遺症，只要動一下就會喘。

陳零九在直播中透露，現在生活都很規律，每天晚上11點就寢，醫生建議他繼續服用「清冠一號」治療，也說到染疫的後遺症，只要稍微動一下就會喘，「首要目標就是把會喘這件事養好，需要一點時間恢復。」

陳零九也談到隔離期間，因為確診之後身心靈壓力很大，讓他出現恐慌症，就連晚上睡覺睡到一半都會驚醒，然後喘不過氣，「 很擔心發生什麼事，但去醫院檢查都沒事，發現應該是恐慌症。」因此他在醫生指示下，每日睡前都會服用鎮定劑與抗憂鬱、焦慮的藥物。

此外，陳零九也推測自己染疫的時間點，認為可能是在5月14日錄製《食尚玩家》時，因為錄影的關係，一整天沒辦法戴口罩，在無形中接觸到感染源，因此確診。

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