傲嬌「看不上馮德倫」！舒淇錄節目幽默、高情商　溫柔鼓勵後輩圈粉了

「每次看妳的電影片段的時候都想，天啊，我居然跟這樣的絕世美女認識。」

舒淇最近錄製大陸綜藝節目《五十公里桃花塢》，來賓辣目洋子怔怔地望著她說：「我最近經常在那個短視頻上刷到妳之前的電影片段，太美了！」

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漂亮的女明星很多，很少能美得像舒淇這麼有故事感，一舉手一投足都是風情萬種。電影裡的每個回眸都似歷經滄桑，拍雜誌封面的波浪捲髮、性感紅唇美豔動人，在家裡擼貓的可愛萌樣，卻又像極了20多歲的少女，在她身上，找不到45個年頭留下的影子。

明明集多個影后頭銜在身，舒淇卻在綜藝節目裡親和力十足，不會給人一種豔冠群芳的氣場，跟10幾位藝人共處一室，年長的宋丹丹喜歡指揮愛發言、雜誌總編出身的蘇芒喜歡給人建議、20多歲的孟子義常語出驚人，為自己找亮點，卻突顯了舒淇讓人感覺舒服、溫柔的特質，許多觀眾看完節目都紛紛被她圈粉了。

除了每次出場的衣品獲得稱讚，粉絲更喜歡的是舒淇的高情商、同理心，願意傾聽其他成員的心聲。

和嘉賓對談時，郭麒麟聊到自己不愛生氣，遇到無奈的事會忍耐，養成約束自己的習慣。舒淇稱讚他：「那你好厲害啊，我是經過一些路程，我才可以做到像你現在這樣子，你可以60 歲再任性吧，大家也會讓著你。」

舒淇曾擔任選秀節目評審，這次和當初的選手彭楚粵再度重逢，彭提議要做烘焙屋，卻因人微言輕，沒有獲得重視，一度傷心落淚，舒淇選擇耐心陪伴，她特別心疼看著長大的小孩受挫折：「我認識他那麼久了，5年多來，他一直想要達到自己的目標，做什麼事情都特別認真，我挺能體諒他的。」舒淇身體力行加入烘焙屋，在彭楚粵焦慮緊張的時候，鼓勵他勇於挑戰新事物，什麼都要嘗試，「不要嘆氣，了不起就是失敗而已」。

舒淇個性爽朗大方，被大家封為「淇哥」，在節目穿古裝扮翩翩公子，自稱「顏值第一」。她不喜歡跟眾人談心、講大道理，認為陪伴和照顧更為實際，會親自下廚做菜，撫慰眾人的胃，像個大姐姐一樣照顧身邊的人，自豪自己的「水煮青菜」太好吃了，和別人不一樣，也會幫網紅李雪琴剝蝦，餵到對方嘴裡，沒有明星架子。

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所以偶爾「凡爾賽」的傲嬌發言，也讓人覺得可愛，別人稱讚她漂亮，舒淇就拿老公馮德倫開玩笑，自爆跟另一半當20幾年朋友，剛開始沒在一起，「因為我看不上他！」如果別人追問「你老公這麼帥，怎麼可能看不上他呢？」舒淇還會霸氣回應：「我合作的都是劉德華、金城武，輪得到他嗎？」一席話讓辣目洋子笑翻。

「如果你無法接受我最壞的一面，你也不配擁有我最好的一面」。能拿另一半開玩笑，代表兩人有共同默契，不計較對方過往，足以容納優缺點，才能走到同一條路上。

舒淇和馮德倫1998年拍攝電影《美少年之戀》相識，先以朋友相處，雙方都各有戀情，她的緋聞不少，一旦論及婚嫁時就會因昔日作品尺度大而卡關，男人不懂珍惜眼前的心上人，糾結於背景而斬斷緣分。10多年以後，舒淇才發現過盡千帆皆不是，良人就在我身邊。

顯然，馮德倫看到的不只有舒淇的性感外表，也有她很「淇哥」的那一面，2016年他們自爆交往4年決定閃婚，不僅沒有舉辦婚禮，婚紗禮服也很隨性，連照片都是在歐洲拍攝《俠盜聯盟》時順便拍的，婚後也很低調，鮮少同框亮相，只有在IG偶爾放閃，卻都是惡搞對方照片的模樣，十分逗趣。

觀眾形容，綜藝裡的舒淇很圈粉，因為「知世故而不世故，歷圓滑而留天真」。沒有影后的高高在上或難以接近，她時而女神，時而女孩的捉摸不定，反而讓人看到無限多面性。

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