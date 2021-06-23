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重症病患跳舞了！賈永婕興奮誇救命神器創奇蹟　「我們一定可以度過」

文 : NOWnews今日新聞

賈永婕募資近億元，捐出300多台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），今（23日）收到慈濟醫院院長傳來的影片，原本要插管的病患竟在病房內跳舞，心情看起來很愉悅，讓她情緒相當激動。

▲賈永婕與老公王兆杰是這波支援行動的發起者。（圖／賈永婕IG）

影片中，一名正在使用HFNC的患者，起身繞著病床走動，似乎在做復健或伸展筋骨，過程中還疑似跳起恰恰舞步，賈永婕表示，這位病人是重症患者，原本要插管治療，但HFNC取代插管，她興奮直呼：「跳起來！」

到自己與神隊友們努力的成果，賈永婕藏不住喜悅：「真的很開心、很開心、很開心！大家都要有信心我們一定可以度過的！」（編輯：楊穎軒）

▲▼重症病患使用HFNC後，自在地在病房內走動，甚至跳起舞來，走了幾趟後才坐回病床。（圖／賈永婕臉書）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）

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Tags : HFNC插管激動賈永婕跳舞

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