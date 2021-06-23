結婚2周年宅在家！AKIRA煮「愛的滷肉飯」餵飽林志玲　羞認：每天發現她另一面

日本LDH旗下藝人「放浪一族」將在台灣MOMO TV推出《放浪一族演唱會精選》節目，成員AKIRA與TAKAHIRO今（23日）接受台灣媒體視訊訪問做宣傳。AKIRA跟林志玲本月6日結婚2週年，但因疫情關係無法外出慶祝，夫妻倆待在家回憶甜蜜往事度過，更透露他的「宅料理」清單是滷肉飯，因為醬汁好保存，所以推薦給粉絲。

2019新型冠狀病毒（COVID-19）於去年在全球爆發，導致大家的工作全面「線上化」，TAKAHIRO說：「以前我們都面對面一起作曲，進錄音室，現在則變成線上這方式，是新的嘗試啦，這方式進行滿久了！」AKIRA也漸漸習慣新的上班模式，他說：「我們主要的工作是演唱會，但沒辦法像之前那樣，現場舉辦都變成線上演出，現在訪問也是，很多東西都變成線上，不是面對面，這是最大的轉變。」

AKIRA廚藝了得，請他推薦疫情間的「宅料理」給台灣粉絲，他笑說：「滷肉飯！醬汁很容易保存，現在的日本狀況也沒比較好，所以我也會買海鮮存放。」那老婆最愛哪一道料理？AKIRA害羞回應：「不知道志玲喜歡我做的哪道料理耶，但拉麵是滿喜歡的，我會在家做拉麵，還有蔬菜汁，這都是我負責的。」

因為台灣疫情嚴峻的關係，林志玲暫時都待在日本；近期不少夫妻或情侶相處時間的變長，就連吵架的頻率也提高，問起AKIRA有因為朝夕相處，與老婆越來越了解彼此、默契提升嗎？AKIRA回應：「每個夫婦相處的方式都一樣，每天都會互相成長，每天發現不一樣的一面，我是覺得大家應該差不多。」記者追問：「能分享志玲不同的一面嗎？」他害羞表示：「就是跟大家想的差不多，一般女性會做的她都會啦。」

AKIRA跟林志玲本月6日結婚滿2週年，他透露因為疫情關係不能外出，所以跟老婆在家小小慶祝，一起回憶當年發生的事情。

日本最強娛樂集團《放浪一族演唱會精選》將於7月3日起，每週六凌晨12點（週日0點）在MOMO TV播出，內容總長2小時，以出道20週年的「EXILE 放浪兄弟」為起點，精選歷年演唱會播出完整版。該節目是由AKIRA擔任監製，他在首場播出特地錄製長達30分鐘的前導介紹影片，除了展現精進的中文，也會完整介紹放浪一族目前陣容。

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