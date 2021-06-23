卸貨倒數一周！小甜甜胎動「像被踹」　走路3分鐘就喘到不行

疫情三級警戒宣布延長至7月12日，孕婦也列入疫苗接種對象，即將生產的小甜甜，7月初就是預產期，女兒「米苔目」倒數一個禮拜就來了，在媽媽肚子裡非常不安分，胎動非常明顯，是否會施打疫苗？經紀人說，一切配合醫師指示，再決定是否接種疫苗，小甜甜屆時在婦幼科診所生產，比在大醫院生產安全，減少感染機會，家人也能陪同。

在 Instagram 查看這則貼文 小甜甜 張可昀（@riva0913）分享的貼文

在家防疫，小甜甜樂於分享孕婦生活，這幾天大方露出孕媽咪的肚子，公開女兒的胎動影片，寵物狗「冬粉」似乎感受到新成員即將到來，會舔她的肚子撫慰寶寶，也會認真觀察胎動，一動也不動地注視著，互動非常可愛。

小甜甜說，女兒應該在練習律動，懷孕越到後期，情緒也很興奮，「有時候會狂踹，會被她嚇到，但這種感覺好幸福，撫摸著肚子就像在互動對話，好幸福」，下月初就要卸貨了，要趁現在好好珍惜胎動感覺。

圓滾滾的肚子，也讓媽媽格外辛苦，小甜甜笑稱孕肚真的大到爆炸，現在走路寸步難行，「醫生說我內部空間大，很適合讓小孩健康長大，所以米苔目頭很大」。為防範感染肺炎，外出還得戴上口罩、護目鏡，因此非常容易喘，光是陪老公走路到郵局大約3分鐘時間，就感覺腰跟腿都已經痠到炸裂！還好老公很體貼，知道她很辛苦，會放慢腳步陪著她走。

在 Instagram 查看這則貼文 小甜甜 張可昀（@riva0913）分享的貼文

卸貨日漸漸逼近，小甜甜情緒容易緊張，頭髮掉了很多，半夜也難入睡，怎麼翻身都不對，連走路、站起來都困難，恥骨很痛。她預計屆時能以自然產方式生產，由老公負責剪臍帶。現在每天待在家裡很少出門，好朋友還會送美食或麵包投餵孕婦，原本有宥勝明星臉的老公，也跟著變胖了。

不能出門，她在家裡用IG跟同樣待產的孕婦們互動打氣，有人說小孩到來才是煉獄真正的到來，讓小甜甜心情又期待又緊張，但她認為一切辛苦都很值得，就像所有經歷過程都會讓人成長與獲得，人生才會精彩有趣，在身體裡面孕育著一個新生命，是一件好美妙、好神奇的事情。