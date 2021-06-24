周子瑜好暖心！跨海捐140萬買PAPR挺醫護　賈永婕曝「這是她生日願望」

「抗疫女神」賈永婕近期不斷向演藝圈、商界好友募捐HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）及PAPR（電動過濾式呼吸防護具）等救命神器，23日賈永婕更公開捐贈PAPR的名單，其中在南韓演藝圈發展的周子瑜更是豪捐了50台（費用約140萬台幣），並表示「這是生日願望」，消息曝光也引發討論。

目前人在南韓的周子瑜6月14日才剛度過22歲生日，她當時就透過陶晶瑩聯絡賈永婕，表明希望捐贈50台PAPR ，作為自己的生日願望。

這樣的舉動也讓賈永婕相當感動，不禁讚嘆「可愛的子瑜妹妹真的好暖心，兩個女兒說她才是真正的女神」。賈永婕隨後也公布演藝圈名人捐贈PAPR的數量，前後一共下定176台，更讓她感動直呼「謝謝你們，疫情結束我請大家吃飯」。

最後賈永婕也提到，「這是保護醫療人員非常好的配備！醫療人員真的很渴望，還有醫療人員私底下來跟我說他們想來跟我買。我說我真的不能這樣賣，我會統一捐給醫院，你可以告訴我你在哪一家醫院」。（編輯：潘毅）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載