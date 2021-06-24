【個人意見】本週精選2021/06/24

本週有許多精選材料，都是來自外國（廢話），有些是觀光勝地，幻想一下自己在國外度假也是度日的不錯方法，也讓人更期待正常生活回來的那一天，讓我們看看本週明星在國外穿了什麼。

安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）參加品牌在希臘舉辦的早春時裝秀，這套衣服真的很有希臘女神的風範，同時髮型也恰到好處，只是這個造型幾乎是古裝史詩鉅片的規格，少了一點現代感。

Arizona Muse這套衣服跟安雅泰勒喬伊的完全相反，一個是已經完全準備好回到晚禮服的世界，一個是穿睡衣好舒適我不想放棄，這徹底的是一個睡衣套裝，而她顯然相當舒適。

在此同時，卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）的洋裝是一個很新奇的選擇，腳上還穿著菜籃，我理解由流蘇構成一套服裝的概念，但是怎麼看都像一把正在曬的關廟麵。

米蘭達可兒（Miranda Kerr）顯然在挑衣服時說得很清楚，「正常的洋裝、合理的鞋子，別給老娘耍什麼花招！」而她也得到了這套度假風很強的造型。

BLACKPINK的Jisoo選了一件很好看的白色洋裝，這就是很基本經典的款式，亮點在她搭上短靴和襪子，而不是比較常見的選擇，比如涼鞋或高跟鞋，讓整個造型多了一份現代感。

雖然沒看過Assol Abdullina的作品，但謝謝她讓我知道第一高腰褲沒有止境，第二是肉圓也有長方形的。頭上的民俗風帽子也很奇妙。

說到帽子，露琵塔尼​詠歐（Lupita Nyong’o）的黑白格紋洋裝，搭上紅色耳環是一個很有趣的搭配，但我總覺得再加帽子有點太多。

Emily Ratajkowski則呈現經典的她的造型，迷你裙，前面很露，加上就那麼一點的不合理。

希爾頓姊妹花是不是有在家裡排練過合照的姿勢，不管怎樣她們永遠可以呈現一樣的角度，令人佩服。這張照片帶有一種80年代的氣氛。

Justin Bieber和太太Hailey Bieber則去了法國，他們跟法國總統夫婦見面的服裝十分恰當。他的西裝十分好看，她的駝色洋裝也很恰到好處，算是年輕但不失正式的搭配。

然後發生了這件事。他的橘色球衣造型十分令人困惑，而她的長褲上面有兩個很幽默的口袋。整張照片的意境是「有時候我們也不懂老公在幹嘛，所以走快一點不要看到他，裝作沒看到就好，這就是婚姻的真諦。」

圖片來自GFY及Vogue