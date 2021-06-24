結婚19週年好忙！賈永婕偕公婆送機器　深夜道歉「知道千萬粉絲等我」

女星賈永婕本月1日開始發送愛心餐給抗疫醫護，後來透過募資陸續捐了HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、PAPR（電動過濾式呼吸防護具）到各地醫院，23日是她和老公王兆杰結婚19週年紀念日，女神沒有時間曬恩愛，和公婆一起送醫療器材到慈濟醫院，又立刻訂購77支「插管神器」電子影像喉頭鏡，忙到深夜才有空發文說明買喉頭鏡的原因，「醫護人員要什麼我就補上！」

賈永婕表示，之所以會捐電子影像喉頭鏡，其實是自己主動詢問好友、美國紐約醫學中心重症專家Tina，「我問她以她的經驗還有沒有什麼配備是很需要的？她跟我說電子影像喉頭鏡！」再向台灣醫師確認，對方回：「有！非常需要！真的不夠！因為這是高感染風險的儀器，醫院本來的數量不夠應付現在的疫情！」

確定前線需要後，賈永婕立刻先跟公公捐出7支，接著自己又訂70支，且持續追加中，「反正我這次就是抱定主意跟死病毒拚了，醫護人員要什麼我就補上！殺死病毒不手軟！大家一起拚一波！」

去年結婚18週年前夕，賈永婕還拍了全家福照慶祝，現在晉升全民女神，忙得分身乏術，賈永婕也在臉書突然道歉，原來是沒有辦法親自送餐到國泰醫院，「很抱歉！今天因為要去羅東，所以我無法分身去汐止國泰，我知道千萬粉絲都在那邊等我非常非常抱歉！但是我的心意還是有到，很認真準備了很多的美食！」（編輯：楊穎軒）

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