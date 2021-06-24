吵到爆粗口！李蒨蓉怒吼想跟CEO老公離婚　壓抑17年快被疫情逼瘋

42歲女星李蒨蓉2004年嫁給身家超過20億、經營運動鞋貿易的集團CEO李德立，至今育有2子，過盡貴婦生活的她，6年前因「阿帕契事件」聲敗名裂，婚姻也備受考驗，所幸夫妻攜手挺過低潮。未料，她昨（23日）深夜突然在臉書寫下千字文，透露與丈夫吵到情緒崩潰，並哭著跟兒子說：「媽媽要離婚！」

「居家防疫已經快把人給逼瘋了！」李蒨蓉說，夫妻的摩擦在所難免，但這次壓抑許久的怨氣一次爆發，她氣到爆粗口、手發抖，躲到廁所借酒澆愁，「我不是一個喜歡唉唉叫人，我認為那是弱者的表現，內心的我好強好勝，自從打卡風波後，我總覺得再也沒有任何事情可以難倒我，錯去！每一天都可以有新的考驗、要命的挑戰」。

冷靜了一陣子，李蒨蓉到陽台抽菸打文章，感嘆世界何其大，卻沒有自己的容身之處，「我也想灑脫一個人走走，到頭來最不放心的還是家庭」，兒子看她哭跑來安慰，李蒨蓉脫口「媽媽要離婚」，兒子問他要跟誰，李蒨蓉回：「你都快要18歲了，有差嗎？」

文末，李蒨蓉一秒頓悟，「果真現階段家庭是孩子的全部，眼淚吸回去，我只抽一根菸，頭好痛，今晚睡沙發。」文章一出，好友李明川、黃小柔留言關心，網友也慰問，「真的需要有放風自我的時間」、「真實的文，看了卻沒覺得不好」、「發洩情緒，壓力就釋放了，老夫老妻了，就算了饒他吧」、「睡一覺起來希望心情平復些」。（編輯：楊穎軒）

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