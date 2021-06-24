20年姊妹淘！有一種友情叫做S.H.E　粉絲敲碗2年求合體開唱「多久都等」

相處20年，還能久處不膩，很多夫妻做不到的事，卻是S.H.E這個國民女團的寫照！

粉絲常說：「有一種友情叫做S.H.E」！從剛出道至今，歷經過Ella（陳嘉樺）錄製綜藝節目墜落意外、Selina（任家萱）拍戲遭火吻等人生難關，這3姊妹自2018年約滿後決定單飛，不再和華研公司續約，友情卻沒有中斷，依舊緊緊相繫。

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Hebe（田馥甄）最近參加公視節目《誰來晚餐》邀請，準備大秀身手下廚，提及最療癒自己的食物，就是媽媽做的客家料理「雞酒」，也就是麻油雞，媽媽每次會提著兩隻雞回家，加上薑片、米酒，做出這道她最喜歡的美味，她很珍惜喝到雞酒的時刻，因為那代表媽媽身體很健朗，兩個好姊妹也曾去過新竹家裡，都對媽媽煮的雞酒讚不絕口。

當Hebe挑戰煮雞酒時，被問最想邀誰共進晚餐，一般嘉賓會提出仰慕的名人或不同領域的偶像，她卻笑著說：「如果要邀請名人，我提的可能很無趣，但就是我最認識、最想和他們吃飯的名人，就是Ella和Selina」。

Hebe認為，家裡是一個蠻私密、屬於自己的堡壘，所以想邀最親密、最親近的姊妹，真心的放鬆，談天說地什麼都能聊，要吃最療癒自己的雞酒，一起共享美味。

後來，3人不只一起吃了飯，Hebe還親手做了起司蛋糕，招待兩個姊妹淘，提前慶祝38歲生日，Selina誇獎Hebe的作品應該是「全世界最好吃的起司蛋糕」，還吃了兩塊，敲碗希望姊妹快開甜點店。

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時間過得好快，S.H.E已經出道20年了，當初三個完全不同個性的女生，因為參加「宇宙2000實力美少女爭霸戰」，被唱片公司湊成一個組合，像公主般受寵的Selina代表溫柔、個性酷酷的Hebe代表自信、短髮偏男孩子氣的Ella代表勇氣，她們住在一個宿舍裡受訓，學唱歌、跳舞，推出首張專輯《女生宿舍》就暴紅。

當時上《康熙來了》，被問到能紅多久？Ella直率地說：「大概2年吧，等合約到了就差不多了。」她打算以後要賣早餐，Selina則嚮往嫁人，好好當個家庭主婦，Hebe還開玩笑說要唱工地秀賺錢，沒想到轉眼間，她們不但拿過金曲獎最佳演唱組合，也在演戲、唱歌、主持都表現亮眼，Hebe今年還入圍了金曲獎最佳女歌手！

許多不是自主結伴，而是被湊對的音樂團體，通常很難走得長久，每個人累積一定成就，就會尋求單飛，不願被團體牽絆，能好聚好散說分手，已是好的結局，若是分開得不夠體面，可能會上法院或撕破臉各自放話。像S.H.E這樣能攜手並進，甚至在人生道路上互相扶持，大方喊彼此「老婆」，真的很不容易。

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中間也有過波折，Ella曾在2003年為綜藝節目《快樂星期天》出外景，從3樓往下跳到氣墊時，因為太緊張姿勢錯誤，導致第一腰椎骨折，休養了好幾個月。

2010年，則迎來更大的難關，Selina在大陸拍攝電視劇《我和春天有個約會》，爆破戲發生意外，導致全身超過54%的嚴重灼傷，除了家人與前夫張承中日以繼夜地陪伴，最大的依靠就是Ella和Hebe。其後，Hebe在每場個人音樂會中，都會演唱《You’re Beautiful》為她加油，邀歌迷一起獻上祝福，在姊妹耐心陪伴下，共度好幾年時光，Selina又能笑靨如花，重回到大眾面前。

最終，Selina和當時堅守婚約的張承中，沒有走到最後，反而是談到Hebe潸然淚下，今年好姊妹38歲了，她獻上生日祝福，留下感動眼淚，「我很謝謝她成為我的姊妹，在我需要的時候，給了我很多關鍵的想法，很重要的力量，我們都是一路扶持著彼此，我沒有辦法想像我人生中沒有田馥甄。」Hebe也說：「我的兩位姊妹，就很像我生命中的禮物，她們是我很好的老師，是我的明鏡。」

2018年舉辦告別演唱會後，她們不能再以「S.H.E」名義開唱，卻不影響私下交情，每回合體爬山、聚餐都讓粉絲很驚喜，尤其是彼此生日那一天，都會特別留下來和姊妹慶祝，可惜因疫情禁止群聚，Ella的40歲生日3人無法見面，只能透過視訊隔空祝福。

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20年了，最像男孩子的Ella，竟第一個當上了媽媽，最嬌氣的Selina，成了最勇敢的浴火鳳凰，最酷的Hebe，晉升烹飪高手，會煮一桌好菜，不愛說話的她，竟然會在IG寫上一長篇的文章。

Selina說，爬山時，她不敢走第一個，也害怕走最後一個。走在姊妹中間，讓人覺得安心，即使如此，每一步都還是得靠自己，專注重心，維持平衡，保持前後的安全距離，「那天爬山時，我的姊妹說，她們看著我的背影，總是有想哭的感動，下一秒聽著我的鬼叫，又笑出來了！」

爬山就像人生，會經歷陰雨不定的突變天氣，會偶遇斷橋、路滑的驚險時刻，要非常小心步步為營，很慶幸地是，S.H.E有好姊妹在身邊，看著彼此又哭又笑，卻又感到安心。

組合結束了，團名不能續用，蘇打綠改以「魚丁糸」重新出發，準備發行單曲《終點起點》，Ella在青峰臉書留言「多久我都等」，結果被自家粉絲逮個正著，近500人紛紛敲碗：「那S.H.E的呢！」

雖然合體開唱的那天，不知何時到來，但時光不老，我們不散。人會成長，友誼長存，只要S.H.E的粉絲們還在，種下期待的種子，演唱會就在未來某一天如花般盛開，就像Ella說的，「多久我們都等」。