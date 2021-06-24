打贏官司後亮相！青峰燦笑合體魚丁糸　「經歷低谷才知溫暖」

魚丁糸（蘇打綠）即將推出新歌《終點起點》，他們於今（24）日舉辦線上聽歌會，團員青峰、阿龔、馨儀、家凱、小威、阿福6人難得合體，分享這首歌的創作歷程。而日前青峰與昔日恩師林暐哲的違反著作權法一案，台北法院判決青峰一審無罪，青峰也難得談起近來的心情。

青峰與林暐哲的侵權官司，目前暫時告一段落，台北法院日前宣判青峰一審勝訴，全案可上訴，而官司纏訟2年，青峰的心情多少會受到影響，談到團員們都會怎麼給予心情低落的青峰打氣，青峰吐槽道：「他們根本不知道我心情低落！」阿福表示：「不要打給他（青峰）！」小威也回應「不要主動表達關心」；馨儀透露，會自己感同身受一下青峰的心情；家凱則是會讓太太出馬，送蛋糕給青峰。

講到家凱的方法，青峰隨即爆料，家凱私下常常會瘋狂找他，因此開玩笑的說：「他跟太緊，讓我壓力很大！而且是各種社群媒體都會傳訊息！」但話鋒一轉，青峰也提到，不管哪一種鼓勵、打氣的方式，魚丁糸的團員們總是會用各自的方式關心著他，「就像是小威不吵我，家凱也不錯，我的意思是，總有一個人會知道怎麼做最好，永遠會有人提供好的解答。」心情頗佳的青峰幽默表示，因為經歷過官司的低谷，才知道團員們那麼溫暖，以及他們的中文很好。

被問到疫情期間，是不是團員們都練就了特殊才藝？青峰笑說：「我這40天以來，只用過一次肥皂，因為我想說在家裡好像用不到肥皂，所以我都用清水洗臉，也沒怎麼樣。」小威表示被孩子要求每天都要講故事，讓他險些崩潰，快要想不出故事；家凱聽聞後隨即自爆，孩子反而很喜歡說故事給他聽，成了每天的樂趣。

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