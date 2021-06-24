陶子牽線周子瑜善行！自豪「我是她偶像」　朝聖台南咖啡廳建立好交情

南韓女子天團TWICE成員周子瑜，心繫家鄉台灣疫情，日前透過陶晶瑩（陶子）主動聯繫賈永婕，一個人就捐了50台防護力勝N95的PAPR（電動過濾式呼吸防護具），估計花費140萬。不少人好奇問賈永婕，子瑜怎麼會認識主持天后？釣出陶子本人回應。

賈永婕今（24日）下午在臉書發文，透露被人問到子瑜和陶晶瑩的關係，她笑回：「有誰不認識陶子姐呢？子瑜一定是從小看陶子姐的節目長大的，跟我一樣啊！」

沒多久，當事人陶晶瑩現身留言區，打趣地說：「她（周子瑜）還說我是她偶像呢～就算是出於禮貌我也深信不疑～」賈永婕馬上回：「妳也是我的偶像。」接著自嘲「硬要來蹭熱度」，該貼文發布3小時，按讚數超過4萬。

事實上，陶晶瑩的女兒荳荳是TWICE的鐵粉，今年2月，陶子一家到子瑜媽媽在台南經營的咖啡廳朝聖，陶子也在IG秀出子瑜爸爸幫老公李李仁刮背的影片，寫下：「子瑜爸爸人真好，幫老李刮背！」兩家人因此有了交情，進而促成這次子瑜捐呼吸防護具的行動。（編輯：楊穎軒）

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